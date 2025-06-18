Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Hafızlık İcazet Töreninde Önemli Mesajlar

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen hafızlık icazet töreninde dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Burada konuşan Erbaş, "Tabii ki okumak, öğrenmek, ezberlemek Kur'an'ı yaşamaya giden bir yoldur. Nihai hedef, Kur'an'a göre tanzim edilmiş bir hayattır. Çünkü Kur'an bizim hayat rehberimizdir," diyerek Kur'an'ın yaşamımızdaki yerini vurguladı.

Merasimin en hayırlısı olduğuna inandıklarını ifade eden Erbaş, Peygamber Efendimiz'in, "Sizin en hayırlınız Kur'an-ı öğrenenleriniz ve öğretenlerinizdir" hadisini hatırlattı. İzleyicilere merasimin hayırlı olması dileğinde bulunan Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından korunduğunu belirterek hafızların bu korumanın vazgeçilmez parçaları olduğunu dile getirdi.

Hafızlık, Peygamber Varisliği

Ali Erbaş, hafızların peygamber varisleri olduğunu ve büyük bir emekle Kur'an-ı Kerim'i hıfzettiğini belirtti. "Hafızlarımız ve onların yakınları, Kur'an bizim hayat rehberimizdir. Onu hayatımıza rehber edersek, Rabbimizin huzuruna alnımız ak, yüzümüz pak olarak ulaşırız," şeklinde konuştu. Kur'an'ın ve amel defterinin kitap olarak anıldığına dikkat çeken Erbaş, hafızların, yaşadıkları her anın, amel defterinde yer alacağını ve bu müjdeyle mükafatlandırılacaklarını söyledi.

Kur'an'la Hakk'a Davet

Erbaş, konuşmasında Kur'an'ın insanları karanlıktan aydınlığa çıkartmak için gönderildiğini ifade etti. "Bundan 14 asır önce insanlığın Kur'an'a ne kadar ihtiyacı var idiyse, bugün de ondan daha fazlasına ihtiyacımız var," diyerek toplumun Kur'an'a olan ihtiyacını vurguladı. "İnsanları Kur'an'la Hakk'a davet etmek zorundayız," diyen Erbaş, tüm hafızlar ve hocalar olarak bu görevi yerine getirme taahhüdünü yenilediklerini belirtti.

Konuşmanın ardından hafızlık belgesi alacak öğrenciler, çeşitli sureleri okudu. Bu anlamlı tören, hafızların Kur'an’a olan bağlılıklarını ve katkılarını pekiştirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde Konya Müftülüğünce 1255 hafız için düzenlenen icazet töreninde bir konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde Konya Müftülüğünce 1255 hafız için düzenlenen icazet töreninde bir konuşma yaptı.