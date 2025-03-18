Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 18 Mart Mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın 18 Mart Mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitleri rahmetle andığını belirtti.

Başkan Erbaş, bu anlamlı gün dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Milletimizin bağımsızlık mücadelesindeki dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünü kutluyor, başta Anafartalar Komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere verdikleri destansı mücadeleyle bu toprakları düşmana geçilmez kılan, feda-i can eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."

Erbaş, mesajının devamında, "Dinimiz, vatanımız, milletimiz, istiklal ve istikbalimiz uğrunda verdikleri mücadele ile tarihin seyrini değiştiren aziz şehitlerimizin bizlere miras bıraktıkları bu ruha nesillerimiz her daim sahip çıkacaktır." ifadelerine de yer verdi.