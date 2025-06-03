Diyanet'ten Hacı Adaylarına 'Adım Adım Hac İbadeti' Infografiği

Diyanet'ten Hacı Adayları için Yenilikçi İnfografik

Diyanet İşleri Başkanlığı, hac ibadetini kolaylaştırmak amacıyla özel olarak hazırlanan 'Adım Adım Hac İbadeti' adlı infografiği, kutsal topraklarda hizmete sundu. Bu çalışma, her yaştan hacı adayına hitap ederek, ibadetin tüm aşamalarını sade ve anlaşılır bir dille aktarıyor.

84 Bin Hacı Adayı için Kolaylık

Diyanet işbirliği ile yetkili tur firmalarının organizasyonu sayesinde, Türkiye'den kutsal beldelere gelen 84 bin 942 hacı adayı için büyük bir kolaylık sağlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına bağlı Dijital Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan infografik, hacı adaylarının ibadetlerini bilinçli bir şekilde yerine getirmelerine olanak tanıyor.

Hac İbadetinin Tüm Aşamaları

Infografik, terviye gününden başlayarak, Arafat'a çıkış, vakfe, Müzdelife, Mina'da şeytan taşlama, ziyaret tavafı ve kurban kesimi gibi hac ibadetinin tüm aşamalarını 14 maddede sade bir dille iletiyor. Hacı adaylarının konakladığı otellere yerleştirilen bu çalışma, vizyonuyla dikkat çekiyor.

Rehberlik ve Manevi Destek

Her yaştan hacı adayının kolaylıkla anlayıp takip edebileceği bu içerik, hem rehberlik sağlıyor hem de hac yolculuğuna duygu katıyor. Otellerde ihramla başlayan süreç, Arafat, Müzdelife ve Mina'daki ibadetlerle devam ederken, şeytan taşlama günlerindeki detaylı yönlendirmeler sayesinde adaylar, ibadetlerini gönül huzuruyla gerçekleştirebiliyor.

Dijital Araçlarla Hacı Adaylarına Destek

Dijital Hizmetler Daire Başkanlığı, kutsal topraklarda yalnızca yönlendirme değil, aynı zamanda dijital içeriklerle manevi destek de sunuyor. Diyanet Haber ve Diyanet Dijital platformlarında yayınlanan video ilmihaller, kısa bilgilendirici videolar ve infografik içeriklerle hacı adaylarının bilgi ihtiyaçlarına anlık ve etkili çözümler sağlanıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, hac ibadetini kolaylaştırmak amacıyla hacı adaylarına özel olarak hazırlanan "Adım Adım Hac İbadeti" infografiğini kutsal topraklarda hizmete sundu. Her yaştan hacı adayına hitap eden ve hac ibadetinin tüm aşamalarını sade, anlaşılır dille aktaran infografik, hacıların yolculuğunu kolaylaştırıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, hac ibadetini kolaylaştırmak amacıyla hacı adaylarına özel olarak hazırlanan "Adım Adım Hac İbadeti" infografiğini kutsal topraklarda hizmete sundu. Her yaştan hacı adayına hitap eden ve hac ibadetinin tüm aşamalarını sade, anlaşılır dille aktaran infografik, hacıların yolculuğunu kolaylaştırıyor.