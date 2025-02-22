Diyarbakır Anneleri Evlat Nöbetini 2000. Güne Taşıdı

Diyarbakır anneleri, PKK tarafından kaçırılan çocukları için başlattıkları evlat nöbetini 2000. gününde kararlılıkla sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 16:02
Diyarbakır Anneleri Evlat Nöbetini 2000. Güne Taşıdı

Diyarbakır Anneleri 2000. Gününde Mücadeleye Devam Ediyor

Diyarbakır anneleri, PKK tarafından kaçırılan çocukları için 3 Eylül 2019'dan bu yana başlattıkları oturma eylemini 2000. gününde sürdürüyor. Eski HDP il binası önünde devam eden evlat nöbeti, 380 ailenin katılımıyla büyük bir başarıya ulaşmış durumda.

Evlat Nöbetinin Anlamı

Oturma eylemi, aileler için sadece bir bekleyiş değil, aynı zamanda bir mücadele simgesi haline geldi. Ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla bekleyen aileler, 2000. gün dolayısıyla "2000 gündür nöbetteyiz" ve "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" yazılı döviz ve pankartlar taşıdılar. Sık sık terör örgütü PKK aleyhine slogan atan anneler, bu güne özel olarak gökyüzüne 60 balon bırakarak şimdiye kadar 60 evladın ailelerine kavuşmasını temsilen ortak bir mesaj ilettiler.

Annenin Açıklamaları

Oğlu devlete dönen anne Ayşegül Biçer, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Diyarbakır annelerinin mücadelesi zaferle sonuçlanacak. Evlat nöbeti sayesinde 60 aile çocuklarına kavuştu ve 2 bin gün boyunca mücadelemizi sürdürdük. Bu nöbet, tek bir evladımız dağda kalmayana kadar devam edecek," diye konuştu.

Mücadelenin Devamı

Annelerden Sariye Tokay ise, mücadelelerine kararlılıkla devam ettiklerini belirterek, "Çocuklarımızı özgür bıraksınlar, yeter artık!" ifadelerini kullandı. 2000 gündür devam eden eylemin gücü, evlat özlemi ve kararlılıkla birleşiyor.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır...

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır annelerinin oturma eylemi 2 bininci gününe girdi. Terör örgütü PKK aleyhine slogan atan aileler, bugüne kadar 60 evladın ailelerine kavuşmasını temsilen gökyüzüne balon bıraktı.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır...

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır annelerinin oturma eylemi 2 bininci gününe girdi. Terör örgütü PKK aleyhine slogan atan aileler, bugüne kadar 60 evladın ailelerine kavuşmasını temsilen gökyüzüne balon bıraktı.

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