Elazığ Karakoçan’da dehşet: 4 kişi M.A.'ya saldırdı, kulağı ısırılarak koparıldı

Elazığ Karakoçan'da 4 kişinin M.A.'ya saldırısında bir saldırganın kulağı ısırarak kopardığı, 3 zanlının tutuklandığı olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 10:38
Olayın ayrıntıları

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen olayda, iddialara göre alkollü 4 kişi henüz bilinmeyen bir nedenle M.A. adlı şahsa saldırdı. Saldırganlar, mağduru dakikalarca tekme ve yumruklarla darp etti.

Saldırı sırasında bir şüphelinin mağdurun üzerine çıkarak kulağını ısırarak kopardığı bildirildi. Çevredekilerin müdahalesi ve polis ekiplerinin gelmesiyle olay kontrol altına alındı; yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı, kopan kulak ise polis ekipleri tarafından hastaneye yetiştirildi.

Görüntüler ve adli süreç

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde mağdurun saldırıya uğradığı, yere düştüğü ve darp edilmeye devam edildiği görülüyor.

Gözaltına alınan 3 saldırgan hakkında işlemler yapıldı ve bu kişiler adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Olayla bağlantılı olduğu belirtilen 1 şahıs ise aranmaya devam ediyor.

İlçe ve emniyet yetkililerinin soruşturması sürüyor.

