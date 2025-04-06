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Diyarbakır Annelerinin Evlat Nöbeti 2043'üncü Gününde Devam Ediyor

Diyarbakır anneleri evlat nöbetine kararlılıkla devam ederken, evlatlarını almadan gitmeyeceklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.04.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 15:54
Diyarbakır Annelerinin Evlat Nöbeti 2043'üncü Gününde Devam Ediyor

Diyarbakır Annelerinin Kararlı Mücadelesi

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan anneler, kararlılıklarını sürdürüyor. 3 Eylül 2019'da başladıkları oturma eylemi, 2043'üncü gününde devam ederken, anneler her gün umutla evlatlarını bekliyor.

Anne Süheyla Demir'in Çağrısı

Ağrı'dan gelerek kızı Hayal için eylem yapan anne Süheyla Demir, yaklaşık 6 yıldır çadırda beklediklerini belirtti. Eylemlerinde kararlı olduklarını ifade eden Demir, "Evlatlarımızı almadan buradan gitmiyoruz. İlk günden beri bu kararlılıkla bekliyoruz. 11 yıldır kızımın yolunu gözlüyorum. Ciğerimiz yanıyor," dedi.

Baba Nurettin Ödümlü'nün Umudu

Baba Nurettin Ödümlü ise oğlu Yusuf'a kavuşma ümidiyle evlat nöbetini sürdürdüğünü dile getirdi. Ödümlü, "6 yıldır buradayız, gerekirse 20 yıl da burada kalırız. Çocuklarımızı bekliyoruz," ifadelerini kullandı.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri...

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri...

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

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