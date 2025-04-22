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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 1 yıl tecrübe şartıyla 6 veteriner hekim alımı gerçekleştirecek. İşte başvuru detayları!

Yayın Tarihi: 22.04.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 11:06
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni bir personel alım ilanı ile iş arayanlara umut oldu. 1 yıl tecrübe şartıyla yapılan alımda, toplamda 6 veteriner hekim pozisyonu açıldığı duyuruldu. Belediyenin resmi kaynaklarından alınan bilgilere göre, bu alımlar tecrübeli veterinerlik profesyonellerini hedefliyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı Detayları

Belediyenin farklı birimlerinde görev alacak personel için aranan genel başvuru şartları arasında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma zorunluluğu ve herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması yer alıyor. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi gereği, belirli suçlardan mahkum olmamak ve kamu haklarını kullanmaktan mahrum kalmamış olma şartı da aranmaktadır.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!

Başvuru Şartları

  • Adayların TC kimlik numarasına sahip olmaları zorunlu.
  • Erkek adaylar, askerlik hizmetini tamamlamış, ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmalıdır.
  • Esnek çalışma saatlerine ve vardiyalı sisteme uyum sağlayabilme şartı da geçerlidir.

Veteriner Hekim Pozisyonu İçin Özel Şartlar

Veteriner hekim alımı için başvuru yapacak adayların, üniversitelerin Veterinerlik bölümünden mezun olmaları gerekmektedir. Ekip çalışmasına yatkın olmak ve en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak, başvuru için aranan özel şartlar arasında.

Başvuru Süreci

Adaylar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen tarihler arasında online olarak, e-posta aracılığıyla başvuruda bulunabilecekler. Başvuruların, ilan edilen özel mail adresine gönderilmesi gerekiyor. Kılavuza erişim için buraya tıklayın.

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