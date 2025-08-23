Diyarbakır Çınar'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, dün gece saatlerinde Kırsal Dişlibaşak Mahallesi mevkisinde bir otomobil şarampole devrildi. Kazada, sürücü E.H.'nin kullandığı 63 ACL 092 plakalı araçta bulunanlar zarar gördü.

Müdahale ve Sonuç

Kazada sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü E.H., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.