DOLAR
40,83 -0,11%
EURO
47,84 -0,12%
ALTIN
4.431,67 0,1%
BITCOIN
4.711.589,4 1,29%

Diyarbakır Çınar'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

Diyarbakır Çınar'da Kırsal Dişlibaşak Mahallesi'nde 63 ACL 092 plakalı otomobilin devrilmesi sonucu sürücü E.H. hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 14:30
Diyarbakır Çınar'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

Diyarbakır Çınar'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, dün gece saatlerinde Kırsal Dişlibaşak Mahallesi mevkisinde bir otomobil şarampole devrildi. Kazada, sürücü E.H.'nin kullandığı 63 ACL 092 plakalı araçta bulunanlar zarar gördü.

Müdahale ve Sonuç

Kazada sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü E.H., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İLGİLİ HABERLER

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire
2
Balıkesir Edremit'te Traktör Devrildi: Sürücü F.E. Hayatını Kaybetti
3
Özgür Özel'den Sabih Tekin Çağlar'a taziye ziyareti
4
TCG Kınalıada Korveti Trablus Limanı'nı Ziyaret Etti
5
Tatar: Egemenliğimizi Tanımadan Resmi Müzakerelere Başlamayız
6
Cevdet Yılmaz: KKTC'yi 'Bilişim Adası' Yapma Vurgusu ve Siyasi İstikrar Mesajı
7
Savarona ve TCG Anadolu 24 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'nı Selamlayacak

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı