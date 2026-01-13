Diyarbakır’da 25 Bitkili Doğal Karışım: Kışın Soğuk Algınlığına Karşı Etkili

Diyarbakır’da 25 Bitkili Doğal Karışım Kışın İlgi Odağı Oldu

Macun ve çay seçenekleriyle soğuk algınlığına ve nefes darlığına karşı etkili olduğu belirtiliyor

Diyarbakır’daki bir işletmede, yaklaşık 25 farklı bitki türünün harmanlanmasıyla hazırlanan doğal karışım, soğuk algınlığı ve nefes açıcı etkisiyle dikkat çekiyor. Ürün, tamamen bitkisel içeriklerle hazırlanıyor ve özellikle kış aylarında vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Özenle seçilen bitkilerin bir araya getirilmesiyle elde edilen karışım, bağışıklık sistemi destekleyici özelliğiyle öne çıkıyor. Ürünün boğaz rahatlatıcı ve solunumu kolaylaştırıcı etkiler sunduğu belirtiliyor. Karışım, farklı tüketim tercihlerine hitap etmesi amacıyla hem macun hem de çay formunda sunuluyor; macun doğrudan tüketilebiliyor, toz halindeki karışım ise sıcak suyla demlenerek içilebiliyor.

Sur ilçesinde esnaf olan Ali Baran Çelik, ürünün yoğun talep gördüğünü ve yetiştirmekte güçlük çektiklerini aktardı. Çelik, şu ifadeleri kullandı: “2 seçenek halinde hem toz hem de macun şeklinde sunuyoruz. Müşterilerimiz genelde toz halini daha çok tercih ediyor. Tüketilmesi kolay olduğu için genellikle yoğun çalışan vatandaşlarımız macun şeklinde alıp tüketiyor. Genel olarak pratik oluyor. Çantada muhafaza edip istediğiniz zaman çıkarıp yiyebilirsiniz. Ama bir yandan da evde ya da iş yerinde sıcak su imkanı olan vatandaşlarımızda toz halini tüketiyor.”

Çelik, karışımın faydalarını da şöyle sıraladı: “Soğuk algınlığı, bronşit, nefes darlığı ve sigara içenler için çok faydalıdır. Birçok derde deva oluyor. Özellikle soğuk algınlığına ve nefes darlığı çekenlere iyi geliyor. Müşterilerim bunu kullandıktan sonra bana dua ediyor. İçerisinde 25 çeşit doğal bitki var. Karabaş otu, hatmi çiçeği, zencefil, tarçın ve buna benzer birçok bitkisel ürün bu karışımımızda bulunuyor.”

Daha önce ürünü kullanan ve memnun kalan müşterilerden Süleyman Pasin, tekrar karışım yaptırmak için geldiğini söyledi: “Daha önce de geldik çok memnun kaldık, şimdi tekrar geldik yaptırıyoruz. Gerçekten bu kış soğuk algınlığına yakalanmadık. Herkese de tavsiye ederim. Biz kış çayı olarak toz şeklinde kullanıyoruz. Kış aylarının ilacı kış çayıdır bence. 25 çeşit karışım var içinde.”

İşletmenin sunduğu bu bitkisel karışım, kış aylarında doğal korunma ve nefes rahatlatma arayanlar için tercih edilen bir seçenek haline gelmiş durumda.

