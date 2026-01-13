Genç KAYMEK Çocuk Şenliği Kayseri'de: Yarıyıl Tatili Etkinlikleri (16-18 Ocak 2026)

Genç KAYMEK Çocuk Şenliği Yarıyıl Tatilinde

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çocuk, genç ve öğrencilere yönelik etkinliklerine ara vermeden devam ediyor. Yarıyıl tatilini fırsat bilen Büyükşehir, tatil şenliği şeklinde Genç KAYMEK Çocuk Şenliği düzenliyor.

Etkinlik Tarih, Saat ve Yer

Şenliğin açılışı 16 Ocak 2026 Cuma günü saat 15.00’te yapılacak. Etkinlikler, 16, 17 ve 18 Ocak 2026 tarihlerinde 12.00-21.30 saatleri arasında, Kayseri Park AVM -1. katta üç gün boyunca sürecek.

Program ve Aktiviteler

Yarıyıl tatilinde öğrencilerin eğlenmesini amaçlayan şenlikte; sanatsal workshop etkinlikleri, halat çekme yarışmaları, bilmeceler, çuval yarışmaları, bebek kimde yarışması, anne-çocuk tanıma yarışmaları, sandalye kapmaca, resim yapma ve boyama, yüz boyama, çocuk şarkıları ve dansları, eğlenceli fen deneyleri ve çocuklara özel sürpriz hediyeler gibi renkli etkinlikler yer alacak.

Genç KAYMEK, eğitim hizmetlerinin yanı sıra sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler, geziler, farkındalık projeleri, seminerler ve yarışmalarla gençlerin geleceğine katkı sunuyor.

