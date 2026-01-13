Genç KAYMEK Çocuk Şenliği Kayseri'de: Yarıyıl Tatili Etkinlikleri (16-18 Ocak 2026)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Genç KAYMEK Çocuk Şenliği, 16-18 Ocak 2026'da Kayseri Park AVM -1. katta atölye, yarışma ve sürpriz hediyelerle üç gün sürecek.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 14:27
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 14:27
Genç KAYMEK Çocuk Şenliği Kayseri'de: Yarıyıl Tatili Etkinlikleri (16-18 Ocak 2026)

Genç KAYMEK Çocuk Şenliği Yarıyıl Tatilinde

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çocuk, genç ve öğrencilere yönelik etkinliklerine ara vermeden devam ediyor. Yarıyıl tatilini fırsat bilen Büyükşehir, tatil şenliği şeklinde Genç KAYMEK Çocuk Şenliği düzenliyor.

Etkinlik Tarih, Saat ve Yer

Şenliğin açılışı 16 Ocak 2026 Cuma günü saat 15.00’te yapılacak. Etkinlikler, 16, 17 ve 18 Ocak 2026 tarihlerinde 12.00-21.30 saatleri arasında, Kayseri Park AVM -1. katta üç gün boyunca sürecek.

Program ve Aktiviteler

Yarıyıl tatilinde öğrencilerin eğlenmesini amaçlayan şenlikte; sanatsal workshop etkinlikleri, halat çekme yarışmaları, bilmeceler, çuval yarışmaları, bebek kimde yarışması, anne-çocuk tanıma yarışmaları, sandalye kapmaca, resim yapma ve boyama, yüz boyama, çocuk şarkıları ve dansları, eğlenceli fen deneyleri ve çocuklara özel sürpriz hediyeler gibi renkli etkinlikler yer alacak.

Genç KAYMEK, eğitim hizmetlerinin yanı sıra sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler, geziler, farkındalık projeleri, seminerler ve yarışmalarla gençlerin geleceğine katkı sunuyor.

YARIYIL TATİLİNİ FIRSAT BİLEN BÜYÜKŞEHİR, TATİL ŞENLİĞİ ŞEKLİNDE GENÇ KAYMEK ÇOCUK ŞENLİĞİ...

YARIYIL TATİLİNİ FIRSAT BİLEN BÜYÜKŞEHİR, TATİL ŞENLİĞİ ŞEKLİNDE GENÇ KAYMEK ÇOCUK ŞENLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİYOR.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şeyh Maksud’da kontrol sağlandı: İlk ezan Al Hasan Camii’nde okundu
2
Belen'de Su Kapasitesi ve İletim Güvenliği Güçlendirildi
3
Kemer'de Kadınlar Lokali Ocak Sonunda Açılıyor
4
Ağrı'da İlk Beyin Tümörü Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti
5
Raynaud Fenomeni Uyarısı: El ve Ayaklarda Ani Mavi-Mor Değişimlere Dikkat
6
Mudanya’da 2 bin bina yıkım tehdidiyle karşı karşıya: İmar Barışı mağdurları isyan ediyor
7
SUBÜ Genç Yeşilay Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi’nde

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları