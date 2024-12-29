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Diyarbakır'da 500 Polisin Katılımıyla Yılbaşı Öncesi 'Narko-Kapan' Uygulaması Gerçekleşti

Diyarbakır'da yılbaşı öncesi 500 polisle 'narko-kapan' uygulaması yapıldı, uyuşturucu ile mücadele edildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 10:04
Diyarbakır'da 500 Polisin Katılımıyla Yılbaşı Öncesi 'Narko-Kapan' Uygulaması Gerçekleşti

Diyarbakır'da 'Narko-Kapan' Uygulaması Başarıyla Gerçekleştirildi

Diyarbakır'da, yeni yıl öncesinde 500 polisin katılımıyla düzenlenen "narko-kapan" uygulaması, uyuşturucu tacirleri ve bağımlılarıyla mücadele etmek amacıyla gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Tarafından Planlandı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen bu kapsamlı uygulama, özellikle gençlerin hayatı ve sağlığı üzerinde tehdit oluşturan uyuşturucu unsurlarının etkisini azaltmayı hedefliyor.

Uygulama Detayları

Toplamda 25 tim ile gerçekleştirilen etkinlikte, Bağlar, Sur, Yenişehir ve Kayapınar ilçelerinde parklar, bahçeler, umuma açık alanlar, metruk binalar ve ara sokaklar detaylı bir şekilde denetlendi.

Farklı noktalara yerleştirilen 10 uygulama noktası ile durdurulan araçlarda arama yapıldı. Bu sayede, suç unsurlarının önlenmesi ve vatandaşların güvenliğinin artırılması amaçlandı.

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