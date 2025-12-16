Diyarbakır’da başıboş köpek saldırısı: 2 kişi yaralandı

Yenişehir Dönümlü Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşandı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Dönümlü Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde başıboş bir sokak köpeğinin saldırısı sonucu 2 kişi yaralandı. Olayda M.K. (45) ve S.Ö. (55) el ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin yardıma koşması üzerine saldırgan köpek kalabalığa yöneldi. Hastaneye sevk edilen 2 yaralı, tedavileri sonrasında taburcu edildi.

Habip Yıldız ise daha önce oğlunun ve kendisinin de köpeklerin saldırısına uğradığını belirterek şöyle dedi: ‘’Önceki gün burada iki kişi köpek saldırısına uğradı. Bundan 20-25 gün önce bizzat kendim 153’e bunu bildirmiştim. Ben ve çocuğum, okul dönüşü tam 12 tane köpeğin saldırısına uğradık ve orada bir binaya sığınmak zorunda kaldık. Bunu bildirdim, değerlendirmeye alındığını söylediler ama yeterince müdahale edilmediği için bu sokak köpekleri maalesef her sabah bizim önümüze geliyor ve insanlara zarar veriyor. Biz bu hayvanların toplatılmasını istiyoruz. buradaki insanların zarar görmemesini istiyoruz’’ dedi.

Mahalle sakinleri, yetkililerden sokak köpekleriyle ilgili etkin müdahale ve önlem talep ediyor.

DAHA ÖNCE OĞLU VE KENDİSİNE DE KÖPEKLERİN SALDIRDIĞINI BELİRTEN VATANDAŞLARDAN HABİP YILDIZ, "ÖNCEKİ GÜN BURADA İKİ KİŞİ KÖPEK SALDIRISINA UĞRADI. BUNDAN 20-25 GÜN ÖNCE BİZZAT KENDİM 153'E BUNU BİLDİRMİŞTİM" DEDİ.