Diyarbakır'da Cinayet Zanlısı Yakalandı

Diyarbakır'da Sokak Cinayeti

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, 23 Haziran'da meydana gelen talihsiz olayda, Hilal Kar (33) sokakta yürürken başından vurularak hayatını kaybetti. Olay, 5 Nisan Mahallesi 798. Sokak'ta gerçekleşti ve ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Cinayet Zanlısı Tespit Edildi

Soruşturmalar neticesinde, cinayet zanlısının Hilal Kar'ın imam nikahıyla birlikte yaşadığı M.D. olduğu belirlendi. Olayın ardından izini kaybettirmeye çalışan zanlının, Diyarbakır'ın kırsal bölgelerine kaçtığı belirlendi.

Aramalarda Yakalandı

Ekipler, M.D.'nin sürekli araç değiştirdiğini ve kılık değiştirerek dikkat çekmemeye çalıştığını fark etti. Kendi güvenliğini sağlamak için şapka takan ve bisiklet kullanan zanlı, tarihi Ongözlü Köprü yakınlarında bulundu. Emniyet güçleri, saklandığı barakaya düzenledikleri operasyonla M.D.'yi yakaladı.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.