Diyarbakır'da Deprem Konutları için Kura Çekimi Gerçekleştirildi

Diyarbakır'da Kura Çekimi Yapıldı

Diyarbakır, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından evleri hasar gören vatandaşlar için inşa edilen 641 yeni konutun kura çekim törenine ev sahipliği yaptı.

TOKİ Tarafından Hızla Tamamlanan Konutlar

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde merkezli gerçekleşen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Diyarbakır'da birçok evin yıkılmasına veya ağır hasar görmesine neden oldu. Bu durum, vatandaşların barınma ihtiyaçlarını karşılamak için TOKİ tarafından başlatılan konut inşaat çalışmalarını gerektirdi. Bu çerçevede, kente yaptırılan 641 deprem konutunun inşa süreci başarıyla tamamlandı.

Törene Önemli İsimler Katıldı

Kura çekimi törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantı ile katıldı. Törende, Vali Murat Zorluoğlu, Abdurahman ve Bircan Aktekin çiftine konutlarının anahtarını teslim etti.

Vatandaşlardan Teşekkür Mesajı

Aktekin çifti, konutlarını teslim aldıktan sonra yaptığı açıklamada, evlerin hızlı bir şekilde tamamlandığını belirterek, "Evler çok kısa sürede yapıldı ve bizlere teslim edildi. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Allah, herkese nasip etsin," ifadelerini kullandı.

Törene Katılan Diğer İsimler

Törende AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Sait Yaz, Mehmet Galip Ensarioğlu ve Suna Kepolu Ataman, TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Caniklioğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri ve hak sahipleri de yer aldı.

Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlar için inşa edilen 641 konutun kura çekimi törenle yapıldı.

Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlar için inşa edilen 641 konutun kura çekimi törenle yapıldı.