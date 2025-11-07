Diyarbakır'da Ekim Trafik Kazaları: 2 Ölü, 511 Yaralı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verileri

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, ekim ayı kaza istatistiklerini paylaştı.

Buna göre Diyarbakır’da geçen ay içerisinde 309’u ölümlü ve yaralanmalı olmak üzere 718 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 2 kişi hayatını kaybederken, 511 kişi yaralandı.

Yetkililer sürücülere hız limitlerine uyma, emniyet kemeri takma ve direksiyon başında telefon kullanmama uyarısında bulundu.

