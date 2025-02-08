Diyarbakır'da Ev Yangınında 18 Kişi Dumandan Etkilendi

Diyarbakır'da Yangın Paniği: 18 Kişiye Sağlık Kontrolü

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, Kaynartepe Mahallesi 259. Sokak'ta bulunan 2 katlı bir binanın giriş katındaki evde çıkan yangın, büyük paniğe yol açtı. Yangında, aralarında çocukların da bulunduğu 18 kişi dumandan etkilendi.

İtfaiye ve Sağlık Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi

Yangının ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, duman nedeniyle binada mahsur kalan 18 kişiyi hızlı bir şekilde tahliye etti.

Dumandan etkilenen kişiler, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yangının Sebebi Araştırılıyor

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, binada ciddi hasara neden oldu. Yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırmalar sürdürülüyor.