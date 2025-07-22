Diyarbakır'da İsten Çıkarılan İşçilerin Eylemi Devam Ediyor

Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor. Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, sendika üyeleri ve işten çıkarılan işçiler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binasının yanında kurdukları çadırda eylemlerini sürdürmekte.

Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir de eylem yapan işçilere destek ziyaretinde bulundu. Tekdemir, burada yaptığı açıklamada, taleplerinin hak, emek ve adalet olduğunu söyledi.

Tekdemir, "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve bazı ilçe belediyeleri 31 Mart 2024 seçimlerinden sonra toplamda 1034 emekçiyi işten attı. Bu işten çıkarma işlemleri, hiçbir gerekçe gösterilmeden gerçekleştirildi. 389 gündür buradan yükselen bir adalet ve hak çığlığı var. İşçilerin çığlığını herkes duydu fakat belediye yetkilileri duymadı." dedi.

İnsan haysiyetini önemseyen hiçbir emek örgütünün bu haksızlığa karşı sessiz kalamayacağını belirten Tekdemir, "İnsan haysiyetini önemseyen hiçbir emek örgütü bu haksızlığa kör, sağır ve dilsiz olamaz," ifadelerini kullandı.

Tekdemir ayrıca, "Terörsüz Türkiye" sürecine de değinerek, barış, birlik ve kardeşlik ikliminin gereği olarak bu mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğini ifade etti. "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'En büyük eserimiz olacak' dediği sürecin, emekçilerin mağduriyetlerini giderecek fiili adımlarla desteklenmesini bekliyoruz," diyen Tekdemir, herkesin adil bir ortam inşa etmesi gerektiğini vurguladı.

"İşçilerimiz haklarına, çocuklar aşlarına kavuşsun, hukuk ve adalet yerini bulsun, emek değerine, emekçi işine ulaşsın," şeklinde konuştu.

Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor.

Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor.