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Diyarbakır’da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin Güran’ın Ölümüne Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı: İşte Abinin Kolunu Isıran İsim

19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayeti ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 21:30
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 21:30
Diyarbakır’da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin Güran’ın Ölümüne Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı: İşte Abinin Kolunu Isıran İsim

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos tarihinde kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümü ile ilgili soruşturma devam ediyor. Narin’in kaybolduğu gün 18 dakikalık bir süre boyunca yaşananlar büyük bir sır olarak dururken, bu süre içinde yenge Hediye Güran’ın önemli itirafları soruşturmayı yeni bir yöne çekiyor.

Diyarbakır’da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin Güran’ın Ölümüne Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı: İşte Abinin Kolunu Isıran İsim

18 DAKİKALIK KAYIP ZAMAN SORUŞTURMANIN ODAĞINDA

Narin Güran, son olarak 21 Ağustos’ta Diyarbakır Tavşantepe Mahallesi’nde kayboldu. Küçük kızın cansız bedeni 19 gün sonra bir dere yatağında gömülü halde bulundu. Olay günü en son saat 15.15’te güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan Narin’in kaybolduğu süreçte, cinayet şüphelilerinin nerede oldukları dikkatle inceleniyor.

Soruşturma sırasında, cinayet zanlısı olarak itiraflarda bulunan Nevzat Bahtiyar, Narin’i saat 15.40’ta su kenarına gömdüğünü itiraf etmişti. Ancak bu süre zarfında 18 dakikalık bir kayıp zaman olduğu ortaya çıktı. Bu kritik zaman diliminde Narin’in amcasının eşi Hediye Güran’ın evine iki kez gidip geldiği tespit edildi.

HEDİYE GÜRAN’DAN ŞOK İTİRAFLAR

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hediye Güran, 4 gün boyunca sorgulandıktan sonra cinayetle ilgili çok önemli bilgiler verdi. İfadesinde, olay günü Narin’in annesi Yüksel Güran ve oğlu Enes Güran arasında ciddi bir tartışma yaşandığını anlattı. Tartışmanın olduğu yer ise ahırdı, bu ahır da Narin’in öldürüldüğü yer olarak değerlendiriliyor.

Hediye Güran’ın ifadelerine göre, anne Yüksel Güran tartışma sırasında oğlu Enes’in kolunu ısırdı. Enes’in kolundaki yara izleri bu ifadeyi doğrular nitelikte. Hediye Güran, ayrıca anne Yüksel’in oğlunu dövdüğünü de belirtti. Bu itiraflar, Narin’in ölümüne ilişkin önemli bir kanıt oluşturabilirken, hala soruşturmanın merkezinde yer alan başka sır perdesi bulunuyor.

NARİN GÜRNA AHIRDA MI ÖLDÜRÜLDÜ?

Soruşturma ekibi, Narin Güran’ın ahırda öldürüldüğüne dair ciddi şüpheler üzerinde duruyor. Ahırda yapılan incelemelerde birçok numune toplanmış durumda. Ancak, ailenin olay hakkında net bilgi vermekten kaçınması, soruşturmanın seyrini zorlaştırıyor. Cinayetin çözülmesi için yapılan titiz çalışmalar sürüyor ve soruşturma ekibi her bir detayı dikkatle inceliyor.

KUZEN MOHAMMED KAYA DELİLLERİ SAKLADI MI?

Soruşturma kapsamında bir diğer önemli gelişme ise Narin’in kuzeni Mohammed Kaya ile ilgili. Kaya, delilleri sakladığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. Savcılık ifadesinde, olay yerinde bir terlik bulduğunu ve bu terliği önce almadan yola devam ettiğini, ancak dönüş yolunda tekrar bulduğu terliği aldığını belirtti. Terliği jandarmaya teslim etmeyen Kaya, olayın yaşandığı anda yaşanan kargaşa nedeniyle bu detayı unuttuğunu iddia etti.

ÇUVALLARIN SERİ NUMARASI OLAYI AYDINLATIYOR MU?

Cinayeti itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın evinde yapılan aramalar sonucunda bulunan çuvallar, soruşturmanın seyrini değiştirdi. Narin Güran’ın cesedinin konulduğu çuval ile Nevzat Bahtiyar’ın evindeki çuvalların seri numaraları uyuştu.

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