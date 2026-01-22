Diyarbakır’da 'Meme Kanserinde Erken Tanı' Eğitimi: Mamografi ve Farkındalık Öne Çıktı

Roche İlaç Türkiye’nin katkılarıyla yürütülen 'Meme Kanserinde Erken Tanı Farkındalık Eğitimleri Projesi'nin ikinci halk eğitimi, 16 Ocak’ta Diyarbakır’da gerçekleştirildi. Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda meme kanserinde erken tanı yöntemleri, risk azaltma stratejileri ve bölgesel tarama programlarına katılımın artırılmasına yönelik çözüm önerileri ele alındı.

Katılımcılar ve iş birliği

Etkinlik; Türk Cerrahi Derneği, Europa Donna Türkiye ve Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle yapıldı. Programa; Türk Cerrahi Derneği Başkanı, Başkent Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Serdar Karaca, Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, SBÜ Diyarbakır Gazi Yaşargil Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurettin Ay, Prof. Dr. Bahri Çakabay, Prof. Dr. Sadullah Girgin ve Europa Donna Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Derya Subaşı Sezgin katıldı.

Projenin hedefi ve vurgular

Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, açılış konuşmasında meme kanserinin dünya genelinde kadınlarda en sık görülen kanserlerden biri olduğuna dikkat çekerek, dernek ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde Doğu ve Güneydoğu illerinde ileri evre meme kanser vakalarının önüne geçilmeye çalışıldığını belirtti. Çakmak, mamografik tarama programlarının erken tanıda en önemli araçlardan biri olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın 40 yaş üzeri kadınlara ücretsiz tarama sunduğunu hatırlattı.

Eğitim içeriği ve saha bulguları

Diyarbakır’daki interaktif toplantıda katılımcılara erken tanı, tarama yöntemleri ve mamografiye erişimde karşılaşılan engeller hakkında bilgi verildi. Çakmak, kadınların mamografiye erişimde yaşadığı ulaşım zorlukları ve taramadan çekinme nedenlerinin (örneğin ağrı endişesi) ele alındığını, bu konulara yönelik soruların açık ve anlaşılır şekilde yanıtlandığını aktardı.

Toplantıya 200’ün üzerinde katılımcı katıldı; yöneltilen soruların bölgesel düzeyde erken tanıyı güçlendirmeye yönelik adımlar için rehber niteliğinde olduğu bildirildi. Elde edilen geri bildirimlerin rapor haline getirilerek Sağlık Bakanlığı ile paylaşılacağı belirtildi.

Yanlış bilgilere karşı doğru iletişim

Çakmak, sosyal medyada yayılan yanlış bilgilerin taramalara katılımı olumsuz etkilediğini vurgulayarak, basında gerçek ve kanıta dayalı bilgilendirme yapılmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca, gezici mamografi ünitelerinin yeniden devreye alınmasının değerlendirilebileceğini ifade etti ve bu önerinin Bakanlığa iletileceğini belirtti.

Hedeflenen davranış değişikliği

Çakmak konuşmasında, kadınların kendi kendine meme muayenesini rutin hale getirmesi, taramanın önemini kavraması ve her yıl düzenli mamografi çektirmesinin amaçlandığını söyledi. Ayrıca, katılımcıların edindikleri doğru bilgileri çevreleriyle paylaşarak toplumda farkındalık elçileri olmalarının hedeflendiği aktarıldı.

Etkinlik sonunda katılımcılara kendi kendine muayene yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi. Proje kapsamında Şanlıurfa ile başlayan saha çalışmalarının Diyarbakır’dan sonra Gaziantep, Kahramanmaraş ve Van’da devam edeceği bildirildi.

