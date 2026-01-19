Fatih’te kar mesaisi: 350 personel, 80 araç sahada

İstanbul’da etkisini artıran kar yağışı ve soğuk hava şartlarına karşı Fatih Belediyesi, ilçe genelinde kışla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, yolların açık tutulması, yaya güvenliğinin sağlanması ve günlük yaşamın aksamaması için sahada yoğun mesai yapıyor.

Kış çalışmaları

Belediyenin koordineli çalışmasında 350 personel ve 80 araç görev yapıyor. Muhtemel buzlanma riskine karşı 5 bin ton tuz stoku hazır bulunduruluyor. Cadde ve sokakların yanı sıra bağlantı yollarında tuzlama ve küreme çalışmaları sürerken, yaya yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde kaldırım ve geçiş güzergâhlarında da ekipler görev yapıyor.

Sokak hayvanlarına besleme desteği

Zorlu hava koşullarında doğadaki canlıların yaşamı da gözetiliyor. Fatih Belediyesi ekipleri, soğuk havanın etkili olduğu günlerde sokak hayvanlarına yönelik besleme faaliyetleri gerçekleştiriyor. İlçenin farklı noktalarında belirlenen alanlarda mama ve yem desteğiyle, canlıların barınma ve beslenme ihtiyacına katkı sağlanıyor.

Başkan M. Ergün Turan: Sahadayız, takipteyiz

Başkan M. Ergün Turan şunları kaydetti: "Fatih’te kar ve buzlanmaya karşı ekiplerimiz sahada. Önceliğimiz; vatandaşlarımızın güvenli şekilde ulaşımını sağlamak ve günlük yaşamın aksamaması. Bir yandan yolları ve kaldırımları açık tutarken, diğer yandan yaşlı, yalnız hemşehrilerimize her gün sıcak yemek ulaştırmaya devam ediyoruz. Ayrıca sokak hayvanları için de besleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm hemşehrilerimizden dikkatli olmalarını ve ekiplerimizin uyarılarını takip etmelerini rica ediyorum."

