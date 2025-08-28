DOLAR
Diyarbakır'da Mermer Ocağına Ateş: 2 Zanlı Yakalandı, 3 Av Tüfeği Ele Geçirildi

Diyarbakır Çermik'te 6 Ağustos'ta mermer ocağına ateş açılmasına ilişkin operasyonda 2 şüpheli yakalandı, 3 av tüfeği ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 15:52
Diyarbakır'da Mermer Ocağına Ateş: 2 Zanlı Yakalandı, 3 Av Tüfeği Ele Geçirildi

Diyarbakır'da mermer ocağı şantiyesine ateş: 2 zanlı yakalandı

Çermik'te düzenlenen operasyonda 3 av tüfeği ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 6 Ağustos tarihinde Kuyu Mahallesi'ndeki mermer ocağı şantiyesine silahla ateş açılmasına ilişkin şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yürütülen çalışma kapsamında belirlenen üç adrese, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, JASAT, Çermik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ergani Asayiş Komando Bölüğü Komutanlığı ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheliler F.P. (38) ve U.P. (26) gözaltına alındı. Aramalarda toplam 3 av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki bir mermer ocağı şantiyesine silahla ateş ettikleri iddiasıyla 2...

Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki bir mermer ocağı şantiyesine silahla ateş ettikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

