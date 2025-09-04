Diyarbakır'da Motosiklet ve Bisiklet Hırsızlığı: 5 Zanlı Tutuklandı

Asayiş ekipleri 'Zincir' operasyonuyla şüphelileri gözaltına aldı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, merkez Kayapınar ile Yenişehir ilçelerinde meydana gelen motosiklet ve bisiklet hırsızlıkları üzerine geniş çaplı soruşturma başlattı.

Yapılan çalışmada, şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi. Zanlıların, polis baskınına karşı evlerinin çevresine anlık kamera sistemi kurdukları da belirlendi.

Belirlenen adreslere düzenlenen "Zincir" operasyonunda 5 şüpheli yakalandı. Operasyonda 3 tabanca, pompalı tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Şüphelilerce çalındığı belirlenen 4 motosiklet ve 1 bisiklet sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan 5 şüpheli, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, hırsızlık anları güvenlik kameralarınca kaydedildi.

