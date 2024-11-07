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Diyarbakır'da Narin Güran Davasının İlk Duruşması Başladı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili dört sanığın yargılanması başladı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 12:29
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 12:29
Diyarbakır'da Narin Güran Davasının İlk Duruşması Başladı

Diyarbakır'da Narin Güran Davası Başladı

8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine dair tutuklu dört sanığın yargılanmasına Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Duruşmada Alınan Güvenlik Önlemleri

Tutuklu sanıklar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden geniş güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. Duruşma öncesinde adliye önüne polis bariyerleri yerleştirilerek güvenlik sağlandı. Katılımcılar, adliye içerisinde 2 ayrı noktada arama sonrasında duruşma salonuna alınabildi.

Sanıkların Kimlik Tespiti

Duruşmaya, tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel, ağabey Enes, ve Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar katıldı. İlk olarak tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar savunma yapmaya başladı. Bu esnada Narin'in babası Arif Güran salonda duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına boğuldu.

Tanıklar ve Müşteki Kurumların Yer Aldığı Duruşma

Duruşmada, baba Arif Güran, 26 kişinin tanık sıfatıyla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu avukatları da müşteki kurum sıfatıyla yer aldı. Duruşma öncesinde Türkiye Barolar Birliği (TBB) davaya katılma talebinde bulundu.

Olayın Gelişimi

Narin Güran'ın kaybolduğu tarih 21 Ağustos'ta, cansız bedenine 8 Eylül'de ulaşıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden 12'si tutuklandı. 4 sanık hakkında, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı ve Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 23 Ekim'de kabul edildi.

Duruşmaya Katılan İsimler

Duruşmayı, AK Parti ve CHP milletvekilleri, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ve sanatçı Gülben Ergen gibi birçok kişi takip etti.

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