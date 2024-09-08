Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Diyarbakır'da Narin Güran'ın Ölümü: 23 Şüpheli Gözaltında

8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 23 kişi gözaltına alındı, detaylar ortaya çıkıyor.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 22:27
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 22:27
Diyarbakır'da Narin Güran'ın Ölümü: 23 Şüpheli Gözaltında

Diyarbakır'da Narin Güran'ın Ölümü Üzerine Soruşturma

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne dair yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 23'e yükseldi.

Kaybolma ve Cesedin Bulunması

Narin Güran, 21 Ağustos tarihinde kaybolmuştu. Bugün, cansız bedeni Tavşantepe Mahallesi'nde bulundu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 21 şüpheli hakkındaki gözaltı kararı uygulandı.

Gözaltına Alınanlar Arasında Aile Üyeleri de Var

Gözaltına alınanlar arasında Narin'in anne ve babası, iki ağabeyi, üç amcası ve tutuklu olan amcasının eşi de bulunuyor. Daha önce gözaltına alınan ve Narin'e ait olmadığı belirlenen ısırık izi nedeniyle serbest bırakılan E.G. adlı ağabeyi de şüpheliler arasında yer alıyor.

Arama Çalışmaları ve Tutuklama Süreci

Kaybolduğunda arama çalışmaları hemen başlatıldı. Narin Güran'ın amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi Muhtarı olan S.G., 2 Eylül'de tutuklandı. Narin'in cesedi, Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içerisinde taşlar ve dallarla gizlenmiş bir şekilde, sabah saatlerinde bulunmuştu.

Diyarbakır Valisi'nin Açıklamaları

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu yerle ilgili olarak, "İlk bulgulara göre, kaybolan Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği ve üzerinin kapatıldığı anlaşılmaktadır." şeklinde açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

8-9 Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? İşte Sorgulama Ekranı ve Yatan İller Listesi

Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! 1 Ekim’den İtibaren Kredi Kartında Yeni Dönem Başlıyor

9-16 Eylül 2024 Haftalık Burç Yorumları! Yeni Haftada Burcunuzu Neler Bekliyor?

Carrefour'dan Büyük İndirim! Ayçiçek Yağı 500 TL Üzeri Alışverişte Büyük İndirim Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

8-9 Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? İşte Sorgulama Ekranı ve Yatan İller Listesi

9-16 Eylül 2024 Haftalık Burç Yorumları! Yeni Haftada Burcunuzu Neler Bekliyor?

Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! 1 Ekim’den İtibaren Kredi Kartında Yeni Dönem Başlıyor

Öğrencilere Şok: MEB’den Yeni Sınav Kararı: 6, 7, 8, 9 ve 10. Sınıflar İçin Sınav Uygulaması Duyurusu

CarrefourSA’dan Dev Samsung Kampanyası: Galaxy Sxx Serisi Modelinde 7 Bin TL İndirim Fırsatı!

Migros’tan Zeytin ve Zeytinyağı Fiyatlarında Şok İndirim: Orkide Markalı Ürünlerde %50’ye Varan İndirim!

2 Bin 153 TL Nakit Karşılık Anında Hesabınızda! Başvuru Yapanlar 1 Ayda Bedava Kazanç Elde Ediyor

Carrefour'dan Büyük İndirim! Ayçiçek Yağı 500 TL Üzeri Alışverişte Büyük İndirim Fırsatı

9 Eylül 2024 Pazartesi günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

8 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

TOKİ'den 2024 Yılında Dev Kampanya: 5.848 TL Taksitle Ev Sahibi Olma Fırsatı! 240 Ay Vade ile Ödeme İmkanı

İslam Memiş’ten Yatırımcılara Kriz Uyarısı: O Tarihte Piyasalarda Kusursuz Fırtına Bekleniyor!