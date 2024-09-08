Diyarbakır'da Narin Güran'ın Ölümü: 23 Şüpheli Gözaltında

Diyarbakır'da Narin Güran'ın Ölümü Üzerine Soruşturma

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne dair yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 23'e yükseldi.

Kaybolma ve Cesedin Bulunması

Narin Güran, 21 Ağustos tarihinde kaybolmuştu. Bugün, cansız bedeni Tavşantepe Mahallesi'nde bulundu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 21 şüpheli hakkındaki gözaltı kararı uygulandı.

Gözaltına Alınanlar Arasında Aile Üyeleri de Var

Gözaltına alınanlar arasında Narin'in anne ve babası, iki ağabeyi, üç amcası ve tutuklu olan amcasının eşi de bulunuyor. Daha önce gözaltına alınan ve Narin'e ait olmadığı belirlenen ısırık izi nedeniyle serbest bırakılan E.G. adlı ağabeyi de şüpheliler arasında yer alıyor.

Arama Çalışmaları ve Tutuklama Süreci

Kaybolduğunda arama çalışmaları hemen başlatıldı. Narin Güran'ın amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi Muhtarı olan S.G., 2 Eylül'de tutuklandı. Narin'in cesedi, Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içerisinde taşlar ve dallarla gizlenmiş bir şekilde, sabah saatlerinde bulunmuştu.

Diyarbakır Valisi'nin Açıklamaları

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu yerle ilgili olarak, "İlk bulgulara göre, kaybolan Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği ve üzerinin kapatıldığı anlaşılmaktadır." şeklinde açıklamalarda bulundu.