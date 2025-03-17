Diyarbakır'da Ramazan Bayramı Öncesi Fiyat Denetimleri Sürüyor

Diyarbakır'da, Ramazan Bayramı öncesi haksız fiyat artışlarını önlemek amacıyla market denetimleri devam ediyor.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 13:34
Diyarbakır'da Ramazan Bayramı Öncesi Fiyat Denetimleri Sürüyor

Diyarbakır'da Ramazan Bayramı yaklaşırken, haksız fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla marketlerde denetimler artırıldı. Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, tüketicilerin temel ihtiyaçlarını korumak için denetim gerçekleştirdi.

Ticaret İl Müdürü Zafer Atik'in katılımıyla yapılan denetimlerde, market raflarındaki gıda maddelerinden temizlik ürünlerine kadar birçok ürünün fiyatları titizlikle incelendi. Ekipler, kasaya giderek fiyat değişimlerini kontrol etti.

Atik, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ramazan Bayramı öncesi temel gıda ürünleri ve tüketicilerin ilgi gösterdiği diğer ürünlerde fahiş fiyat artışlarını önlemek amacıyla denetimlerimizi sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Denetimlerde, fiyat etiketi, kasa ve raf uyumu ile birlikte haksız fiyat artışı kontrolü yapıldığını vurgulayan Atik, şunları kaydetti: “Fahiş fiyat artışı tespit edilen işletmelere idari yaptırımlar uygulanacak. Tüketicilerimizin bu konuda dikkatli olmalarını ve şikayetlerini Ticaret Bakanlığı'nın Alo 175 Tüketici Danışma Hattı, Haksız Fiyat Artışı (HFA) Bildirimi Mobil Uygulaması ile Ticaret İl Müdürlüklerimize iletmelerini rica ediyoruz.”

Denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirten Atik, “Bu yıl ocak ayından bu yana 1427 firma denetlendi ve yaklaşık 1 milyon 50 bin lira idari yaptırım kararı uygulandı. Geçen yıl ise 6 bin 960 firma denetlendi ve 4 milyon 950 bin lira ceza kesildi.” şeklinde sözlerini sürdürdü.

Diyarbakır'da Ramazan Bayramı öncesinde haksız fiyat artışının önüne geçilmesi amacıyla marketlere...

Diyarbakır'da Ramazan Bayramı öncesinde haksız fiyat artışının önüne geçilmesi amacıyla marketlere yönelik denetim yapıldı. Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, bayramın yaklaşması dolayısıyla marketlerdeki denetimlerini sürdürüyor.

Diyarbakır'da Ramazan Bayramı öncesinde haksız fiyat artışının önüne geçilmesi amacıyla marketlere...

Diyarbakır'da Ramazan Bayramı öncesinde haksız fiyat artışının önüne geçilmesi amacıyla marketlere yönelik denetim yapıldı. Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, bayramın yaklaşması dolayısıyla marketlerdeki denetimlerini sürdürüyor.

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