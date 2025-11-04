Diyarbakır'da Yaya Çarpması: Bağlar Bayındırlık'ta 1 Kişi Ağır Yaralandı

Diyarbakır Bağlar Bayındırlık'ta yolun karşısına geçen yayaya araç çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı; sağlık ekipleri müdahale etti, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 11:02
Kaza ve müdahale

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bayındırlık semtinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya otomobil çarptı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Kazazedeye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yaralının durumunun ağır olduğunu bildirdi.

İnceleme sürüyor

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Olay yerinde ve çevredeki görgü tanıklarının ifadeleri ile deliller inceleniyor.

OLAY YERİ

