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Diyarbakır'daki Yangında 4 Kişi Hayatını Kaybetti: Eksiklikler Tespit Edildi

Diyarbakır'da 4 kişinin yaşamını yitirdiği yangına dair açıklama yapan Başkan Küçük, yangın güvenliği eksikliklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.06.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 06.06.2025 14:28
Diyarbakır'daki Yangında 4 Kişi Hayatını Kaybetti: Eksiklikler Tespit Edildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, merkez Kayapınar İlçesi Fırat Mahallesi'nde bir apartmanda çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden 4 kişiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Küçük, yangın güvenliği standartlarına uygunluk açısından birçok eksikliğin tespit edildiğini belirtti.

Başkan Küçük, yangın ihbarının 13 katlı apartmanın bulunduğu sokakta saat 18.08'de 112 Komuta Merkezi'ne ulaştığını, yangına müdahale için itfaiye ekiplerinin hızla olay yerine yönlendirildiğini ifade etti. Saat 18.12'de olay yerine ulaşan ekipler, yangına 6 itfaiye aracı ve 44 itfaiye eri ile müdahaleye başladıklarını aktardı.

Küçük, ayrıca yangında mahsur kalan vatandaşların= kurtarılması için gereken önlemlerin alınarak balkonlara yönlendirildiğini ve merdivenli itfaiye araçlarıyla tahliye işlemlerinin gerçekleştirildiğini söyledi. Ancak, dört vatandaşın zehirli gaz sebebiyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Yangın Güvenliği Eksiklikleri Tespit Edildi

Küçük, yangının nedeninin elektrik şaft boşluğundan kaynaklandığını belirterek, binanın yangından korunma gerekliliklerine uymadığını belirtti. Yangın merdiveni kapılarının otomatik kapanma sisteminin olmaması, havalandırma boşluklarının eksikliği gibi birçok yapı hatası tespit edildiğini ifade etti.

Küçük'ün verdigi bilgiler doğrultusunda, yangın merdivenlerindeki duman tahlilinin yetersizliği ve elektrik şaftında kullanılan PVC kabloların yanıcı özelliklerinin olması, durumu daha da tehlikeli hale getirdi. Bu çerçevede, 26735 sayılı binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe ve 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu'na aykırı birçok eksiklik bulunduğunu vurguladı.

Soruşturma Başlatıldı

Küçük, olayla ilgili olarak bir idari soruşturma başlatıldığını ve sorumlu olan müteahhit, belediyeler ile ilgili detaylı bir inceleme yapılacağını belirtti. Soruşturmanın şeffaf bir şekilde yürütüleceği ve kamuoyuyla sürecin paylaşılacağı taahhüt ediliyor.

Yangın sonrası hastanede tedavi altına alınan 17 kişiden 11'i taburcu edilirken, 2 kişinin tedavisi devam ediyor. Yangında yaşamını yitirenler arasında anne Bircan Çavdar ile çocukları Yuncus Emre, Elif ve Zeynep yer aldı.

Küçük, acılı aileye başsağlığı dileyerek kaza ile ilgili tekrar bir açıklama yapacaklarını belirtti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, 13 katlı apartmanda aynı aileden 4...

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, 13 katlı apartmanda aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin açıklama yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, 13 katlı apartmanda aynı aileden 4...

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, 13 katlı apartmanda aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin açıklama yaptı.

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