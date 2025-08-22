DOLAR
Diyarbakır Kayapınar'da Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı, Otomobil Ateşe Verildi

Diyarbakır Kayapınar'da çıkan silahlı kavgada 24 yaşındaki M.T. ağır yaralandı, bir otomobil ateşe verildi; polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 19:22
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 19:29
Olayın Ayrıntıları

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde, Mezopotamya Mahallesi Musa Anter Caddesi'nde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma, henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada M.T. (24) ağır yaralandı. Olay sırasında bir otomobil ateşe verildi ve itfaiye müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Polis, kavgaya karışanların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

