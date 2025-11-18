Diyarbakır Tanıtım Günleri İstanbul'da 27-30 Kasım 2025

Mezopotamya’nın kalbi Diyarbakır, kadim tarihini, zengin mutfağını ve köklü kültürel değerlerini İstanbul’a taşıyor. Geleneksel hale gelen ve bu yıl 27-30 Kasım 2025 tarihleri arasında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi etkinlik alanında gerçekleştirilecek olan Diyarbakır Tanıtım Günleri, memleket sevdalılarını bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Etkinlik, Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (DİTAV) İstanbul Şubesinin yoğun gayretleriyle düzenleniyor. Organizasyonun hayata geçmesinde büyük rol oynayan DİTAV İstanbul Şube Başkanı Av. Aydoğan Ahıakın öncülüğünde, kentin tarihi dokusu, eşsiz gastronomisi ve yöresel kültürü dört gün boyunca İstanbul’da tanıtılacak.

Çiğdem Kelekçi etkinliğin Diyarbakır için önemini şu sözlerle vurguladı:

"Diyarbakır uzun yıllar terör yüzünden hak ettiği yere gelemedi, şehir olayları derinden yaşamıştı fakat ne nezaketinden ne de kültüründen asla ödün vermedi. Bir diğer önemli husus ise Diyarbakır’ın bu asil duruşu, kültürel mirası özünü kaybetmeden böylesi özel günlerle hep hatırlatılmaya çalışıldı, hep akıllarda tutuldu. Kentin taşlarına kazınan hafızası asalet, zarafet tüm ihtişamıyla Diyarbakır tanıtım günlerinde bir kez daha ışıldayacak. Bu özel günü özellikle İstanbul’da tanıtmak ise tüm kıtalara ve kıtalar arasına verilen güzel bir mesajdır" dedi.

Ahmet Başak ise şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Diyarbakır özellikle terör illetinin gazabı ile özünden uzaklaştırılmak istenmiş, şehrin kent kültürü ve kimliği zarar görmüştü. Yaralarını saran ve eski sıhhatini kazanan kadim kent Diyarbakır yine kendi küllerinden doğarak inşasını tamamlıyor. Kentteki kültürel etkinlikler ile özellikle İstanbul’da gerçekleştirilen Diyarbakır Tanıtım Günleri ile canına can, kanına kan katmaya devam ediyor. Bu kültürel, gastronomi ve kültür şöleninde Diyarbakır’ın yeniden önemli yıldız şehirler arasında hak ettiği süreçte yer alması adına yoğun gayret sarf eden Av. Aydoğan Ahıakın ve bu dirilişte emek veren herkese sonsuz şükranlarımı sunarım. Herkesin bu özel güne sahip çıkmasını yürekten arzu ederim. Gurbetteki Diyarbakırlıların bu etkinliği sahiplenmesi önemlidir. Bu nedenle bugüne bende iştirak etmekten şeref duyacağım" diye konuştu.

Başak, emeği geçenlere şükranlarını sunarak İstanbul'daki tüm Diyarbakırlıları etkinliğe davet etti.

Gastronomi ve kültürel aksiyonlar ön planda

Tanıtım Günleri, Diyarbakır’ın UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan tarihi yapılarının yanı sıra, özellikle zengin gastronomi ve kültürel değerleriyle ön plana çıkacak. Etkinlik, kentin tarihini, kültürünü ve misafirperverliğini Türkiye ve uluslararası platformlarda yeniden görünür kılmayı amaçlıyor.

