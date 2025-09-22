DMM Yalanladı: Sındırgı'da Konteyner İddiası Asılsız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan ve Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde depremzedelere konteyner verilmediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. DMM açıklaması, NSosyal hesabından yapıldı.

Resmi veriler ve sahada durum

Açıklamada, bölgede meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla AFAD koordinasyonunda bölgeye sevk edilen 320 konteynerden 263'ünün kurulumunun tamamlandığı belirtildi.

Sındırgı ile Bigadiç ilçelerine 242 yaşam ve 13 çalışma konteyneri kurulduğu, talep doğrultusunda ilave konteynerlerin yerleştirilmesine devam edildiği kaydedildi.

Kurulan konteynerler temel yaşam malzemeleriyle donatılmış olarak depremzedelere teslim edilmektedir.

Mali yardımlar ve yapılan ödemeler

Depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Balıkesir'e 50 milyon lira ve Manisa'ya 10 milyon lira olmak üzere toplam 60 milyon lira Acil Yardım Ödeneği gönderildi. Bu çerçevede depremden etkilenen hanelere aile başına 20 bin ila 110 bin lira tutarında ödemeler yapıldı.

Ayrıca, Sındırgı Kaymakamlığına barınma, bakım ve onarım giderleri için 9,2 milyon lira aktarılmıştır.

Kamuoyuna çağrı: Resmi açıklamaların dikkate alınması ve dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur.