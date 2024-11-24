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Doğu Anadolu'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlamaları

Doğu Anadolu'da 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Erzurum, Ardahan, Tunceli, Kars, Ağrı ve Iğdır'da törenler düzenlendi.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 14:39
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 14:39
Doğu Anadolu'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlamaları

Doğu Anadolu'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlamaları

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, 24 Kasım Öğretmenler Günü, Erzurum, Ardahan, Tunceli, Kars, Ağrı ve Iğdır'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Her ilde gerçekleştirilen törenlerde öğretmenlerin toplumdaki önemi vurgulandı.

Erzurum'daki Kutlamalar

Erzurum'da, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tören, Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, öğrenciler şiir okudu ve emekli öğretmen Mutlu Okumuşoğlu, günün önemini anlatan bir konuşma yaptı. Vali Mustafa Çiftçi ve protokol üyeleri, emekli öğretmenlere hizmet şeref belgeleri ve plaketler sundu. Program, stajyer öğretmenlerin yemini ve müzik dinletisi ile son buldu.

Ardahan’da Törenler

Ardahan'da da İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Törene katılan kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler, Uzantı ve öğretmenleri tebrik etti.

Tunceli'deki Etkinlikler

Tunceli'de yapılan kutlamalarda, Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mesajının okunduğu törende, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse yaptı.

Kars ve Ağrı'da Kutlamalar

Kars'taki kutlama programı, hükümet konağı önündeki Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya'nın çelenk sunması ile başladı. Daha sonra Vali Ziya Polat ile tebrikleşen Kaya, programda çeşitli etkinlikler yer aldı. Ağrı'da ise Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Vali Mustafa Koç, 24 Kasım'ı öğretmenlerin günü olarak kutladı. Törende öğrencilerin şiir dinletisi ve tiyatro gösterisi de gerçekleştirildi.

Iğdır'da Öğretmenler Günü

Iğdır'da İl Halk Kütüphanesi önünde Atatürk büstüne çelenk sunuldu. Program, Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda devam ederken; burada ayrıca öğretmen konulu bir resim sergisi düzenlendi. Vali Ercan Turan ve İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, emekli öğretmenlere hizmet şeref belgeleri sundu.

Bu anlamlı günde, öğretmenlerimizin özverili çalışmaları ve eğitimdeki katkıları bir kez daha vurgulandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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