Samsun'da 8. Yöresel Ot Yemekleri Festivali Başladı

Samsun'da 8. Yöresel Ot Yemekleri Festivali

Samsun, bu yıl 8.'sini düzenlediği "Samsun Yöresel Ot Yemekleri Festivali" ile yabani otların keşfine ev sahipliği yapıyor. Festival, Samsun Turizmciler Derneği tarafından organize edildi.

Etkinlikler ve Amaç

Bafra ilçesi Sürmeli Mahallesi kırsalında gerçekleştirilen etkinlikte, otlu gıdalardan hazırlanan yemek ve hamur işlerinin sergilendiği stantlar yer alıyor. Yöresel gıdaların da satışa sunulduğu festivalde, ziyaretçiler Karadeniz'de yetişen otları tanıma fırsatı buluyor.

Samsun Turizmciler Derneği Başkanı Dilek Genç, festivalin Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) iş birliğiyle düzenlendiğini aktardı. Genç, festivalin 1 Haziran'a kadar süreceğini ve 3 gün boyunca Atakum ilçesi'nde Çobanlı İskelesi'nde devam edeceğini belirtti.

Etkinlik Programı

Genç, festivalin başlangıcını otları tanıma etkinliği ile yaptıklarını ifade ederek, "Köy gezintisi, organik hayata bakış gibi programlarımız var. Yarın doğada bulunan vahşi otlardan yemekler yapılacak. Ayrıca, bitki çayı demleme yarışmamız ve ünlü şeflerimizin katılımıyla canlı mutfakta ot yemekleri yapılacak. Müzik etkinlikleri ve gençlere yönelik aktiviteler de yer alacak," dedi.

Doğa ve Eğitim Üzerine Vurgular

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı'ndan Dr. Öğretim Üyesi Fergan Karaer de etkinliğe katılarak öğrencilere ve katılımcılara yabani otların tanıtımını yaptı. Karaer, doğayı tanıtmayı ve otların faydalarını ortaya koymayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Halktan katılımın da olduğu bu etkinlikte, katılımcılara dersler veriyoruz," şeklinde konuştu.

Samsun'da düzenlenen "8. Samsun Yöresel Ot Yemekleri Festivali" başladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Fergan Karaer de öğrenci ve vatandaşlara yabani otların keşfi ve tanıtımı etkinliğine katıldı.

Samsun'da düzenlenen "8. Samsun Yöresel Ot Yemekleri Festivali" başladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Fergan Karaer de öğrenci ve vatandaşlara yabani otların keşfi ve tanıtımı etkinliğine katıldı.