Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

Balon Balığı Avcılığına Yönelik Yeni Destekleme Ödemesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, istilacı türler ile mücadeleye yönelik destekleme ödemelerinde önemli bir artış gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Türkiye'nin deniz ekosistemini tehdit eden en büyük tehlikelerden biri olan benekli balon balığı (Lagocephalus sceleratus) ile mücadelenin daha da etkin hale getirilmesi hedefleniyor.

Ödeme Tutarı 35 TL'ye Yükseldi

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tebliğ ile birlikte, benekli balon balığını yakalayan balıkçılara yapılan destekleme ödemesi 25 TL'den 35 TL'ye yükseldi. Bu düzenleme, avcılar için %40'lık bir artış anlamına gelirken, toplamda yılda 100.000 adetlik bir kota ile sınırlı olacak.

Diğer Balon Balığı Türleri İçin Destek

Bakanlık, benekli balon balığı dışında kalan diğer balon balığı türlerinin avcılığını teşvik etmeye devam edecek. Bu türler için, adete başına 10 TL destek ödemesi yapılacak ve bu ödeme 200.000 adetlik kota dahilinde sürecek.

Balon Balığının Ekosisteme Tehditleri

Hint Okyanusu ve Kızıldeniz kökenli olan balon balıkları, Süveyş Kanalı aracılığıyla Akdeniz'e giriş yaparak hızla yayılmıştır. Bu tür, Akdeniz'in yerli ekosisteminde doğal bir avcıya sahip olmadığından, diğer balık popülasyonları için büyük bir tehdit oluşturmakta ve balıkçıların ciddi sorunlar yaşamasına yol açmaktadır.

Balon balıkları, güçlü çene yapıları ve keskin dişleri sayesinde balıkçıların ağlarını parçalayarak maddi zarara neden olmakta ve tuttukları diğer balıkları yiyerek av verimliliğini düşürmektedir. Ayrıca, içerdikleri tetrodotoksin adlı madde nedeniyle, bu balıkların tüketimi yasaklanmış olup, halk sağlığı açısından da ciddi bir risk taşımaktadır.

Bakanlık, başlattığı destekleme programı ile balon balığı tehdidini kontrol altına almayı ve denizel biyoçeşitliliği korumayı hedeflemektedir.