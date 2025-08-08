DOLAR
40,69 -0,05%
EURO
47,41 0,32%
ALTIN
4.449,02 -0,27%
BITCOIN
4.749.135,85 0,4%

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

Tarım ve Orman Bakanlığı, balon balığı avcılığı için destekleme ödemelerini artırdı. Yakalanan her benekli balon balığı için 35 TL ödenecek.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 11:44
Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

Balon Balığı Avcılığına Yönelik Yeni Destekleme Ödemesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, istilacı türler ile mücadeleye yönelik destekleme ödemelerinde önemli bir artış gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Türkiye'nin deniz ekosistemini tehdit eden en büyük tehlikelerden biri olan benekli balon balığı (Lagocephalus sceleratus) ile mücadelenin daha da etkin hale getirilmesi hedefleniyor.

Ödeme Tutarı 35 TL'ye Yükseldi

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tebliğ ile birlikte, benekli balon balığını yakalayan balıkçılara yapılan destekleme ödemesi 25 TL'den 35 TL'ye yükseldi. Bu düzenleme, avcılar için %40'lık bir artış anlamına gelirken, toplamda yılda 100.000 adetlik bir kota ile sınırlı olacak.

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

Diğer Balon Balığı Türleri İçin Destek

Bakanlık, benekli balon balığı dışında kalan diğer balon balığı türlerinin avcılığını teşvik etmeye devam edecek. Bu türler için, adete başına 10 TL destek ödemesi yapılacak ve bu ödeme 200.000 adetlik kota dahilinde sürecek.

Balon Balığının Ekosisteme Tehditleri

Hint Okyanusu ve Kızıldeniz kökenli olan balon balıkları, Süveyş Kanalı aracılığıyla Akdeniz'e giriş yaparak hızla yayılmıştır. Bu tür, Akdeniz'in yerli ekosisteminde doğal bir avcıya sahip olmadığından, diğer balık popülasyonları için büyük bir tehdit oluşturmakta ve balıkçıların ciddi sorunlar yaşamasına yol açmaktadır.

Balon balıkları, güçlü çene yapıları ve keskin dişleri sayesinde balıkçıların ağlarını parçalayarak maddi zarara neden olmakta ve tuttukları diğer balıkları yiyerek av verimliliğini düşürmektedir. Ayrıca, içerdikleri tetrodotoksin adlı madde nedeniyle, bu balıkların tüketimi yasaklanmış olup, halk sağlığı açısından da ciddi bir risk taşımaktadır.

Bakanlık, başlattığı destekleme programı ile balon balığı tehdidini kontrol altına almayı ve denizel biyoçeşitliliği korumayı hedeflemektedir.

İLGİLİ HABERLER

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Pazar Yerlerinde Nakit Problemi Çözülüyor: Kredi Kartı Kullanımı Başlıyor

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın'da Ölü Bulunan Üniversiteli Teslime Hanedan Mersin'de Defnedildi
2
ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek
3
Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor
4
Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL
5
Türk Savunma Sanayisi Dolanan Mühimmat Teknolojisinde Çığır Açtı
6
Çocuklu Ailelere Dev Sosyal Destek Ödemeleri Başladı! IBAN'ınızı Kontrol Edin

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

Pazar Yerlerinde Nakit Problemi Çözülüyor: Kredi Kartı Kullanımı Başlıyor

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!