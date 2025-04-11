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Doğu Anadolu Kariyer Fuarı Van'da Başarıyla Tamamlandı

Van'da düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı, yoğun ilgi ile sona erdi. Öğrenciler, kariyer fırsatlarını keşfetme imkanı buldu.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 20:18
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 20:18
Doğu Anadolu Kariyer Fuarı Van'da Başarıyla Tamamlandı

Doğu Anadolu Kariyer Fuarı Van'da Sona Erdi

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'25) başarıyla tamamlandı. Fuar, Tuşba ilçesindeki Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde, 'Yetenek Her Yerde' sloganıyla gerçekleştirildi.

Fuarın Detayları

Bitlis Eren, Hakkari, Iğdır, Siirt ve Muş Alparslan üniversitelerinin paydaşlık yaptığı etkinliğe, lise ve üniversite öğrencileri ile mezunlar yoğun ilgi gösterdi. Fuara katılanlar, kamu kurumları ve özel firmaların temsilcileriyle bir araya gelerek bilgilendirme toplantıları ve atölyelere katıldılar.

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin Açıklamaları

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarın öğrencilerin meslek hayatlarına katkı sağladığını vurgulayarak, "Fuarımıza dün yaklaşık 20 bin kişi katıldı, bugün daha yoğun geçti. Öğrencilerimiz büyük bir ilgi gösterdi," dedi. Şevli, ziyaretçi sayısının QR kodla giriş yapan öğrencilerle birlikte 50 bini geçtiğini belirtti.

Fuarın Katılımcıları ve Olanaklar

Yaklaşık 300 öğrencinin görev aldığı fuarda, Türk Hava Yolları, ASELSAN, HAVELSAN ve TUSAŞ gibi önde gelen kurumların insan kaynakları uzmanlarıyla tanışan öğrenciler, staj ve iş imkanlarını öğrendi. Şevli, kariyer fuarının en önemli özelliklerinden birinin fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak olduğunu belirtti.

Teşekkür ve Gelecek Planları

Prof. Dr. Şevli, bu tür organizasyonları her yıl düzenlemeyi hedeflediklerini ifade ederek, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür etti. Fuar, farklı dallardaki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (Van YYÜ) ev sahipliğiyle düzenlenen...

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (Van YYÜ) ev sahipliğiyle düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nı (DAKAF'25) sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (Van YYÜ) ev sahipliğiyle düzenlenen...

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (Van YYÜ) ev sahipliğiyle düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nı (DAKAF'25) sona erdi.

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