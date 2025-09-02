DOLAR
41,17 -0,05%
EURO
47,92 -0,06%
ALTIN
4.677,59 -0,05%
BITCOIN
4.583.260,22 0,06%

Dörtyol'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen operasyonda 44 uyuşturucu hap ve 64,5 gram madde ele geçirildi; E.C.G. ve C.D. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 23:46
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 23:58
Dörtyol'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Dörtyol'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Emniyet güçleri aramalarda 44 hap ve 64,5 gram madde ele geçirdi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

İlçe merkezinde şüphe üzerine durdurulan kişilerin yapılan üst aramalarında 44 uyuşturucu hap ve 64,5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin isimleri E.C.G. ve C.D. olarak kaydedildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı....

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Aramalarda 44 uyuşturucu hap ve 64,5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'da Boya Fabrikasında Kimyasal Kazan Faciası: 1 Ölü, 1 Yaralı
2
3 Eylül 2025 Gündemi — Siyaset, Ekonomi, Spor ve Diplomasi
3
Ankara'da 'İs Kokusu' Endişesi: Valilikten Kastamonu Yangınları Açıklaması
4
Kocaeli İtfaiyesi Karabük'teki Orman Yangınına 8 Personel ve 4 Araçla Destek Gönderdi
5
Ardahan'da arazide ölü bulunan Erhan Gökdemir olayında 3 şüpheli gözaltına alındı
6
Çorum Bayat'ta Yaya Çarpması: Safiye Okumuş Hayatını Kaybetti

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter