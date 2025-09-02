Dörtyol'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Emniyet güçleri aramalarda 44 hap ve 64,5 gram madde ele geçirdi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.
İlçe merkezinde şüphe üzerine durdurulan kişilerin yapılan üst aramalarında 44 uyuşturucu hap ve 64,5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin isimleri E.C.G. ve C.D. olarak kaydedildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
