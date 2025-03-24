DP Genel Başkanı Uysal, Sakarya'da İftar Programına Katıldı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Sakarya'da partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Uysal, Serdivan ilçesindeki bir restoranda gerçekleşen etkinlikte yaptığı konuşmada, alnı ak, başı dik bir siyaset yürütmenin gururunu taşıdıklarını belirtti.

Uysal, Demokrat Parti'nin geçmişte olduğu gibi bugün de milletin vicdanında karşılık bulacak siyasetin sahibi olduğunu ifade ederek, öncelikle siyasetin değişmesi gerektiğini ve ardından Türkiye'nin de değişeceğine dikkat çekti.

Uysal, demokratik düzenin sistematik hatalar vermeye devam etmesi halinde, gençlerin, esnafın ve emeklilerin sorunlarının çözümünün mümkün olmayacağını vurguladı. Şunları söyledi: "İstediklerini yapsınlar. Milletin iradesinin önüne duvarlar örülmez. O duvarları deler de geçer."

Uysal, çok partili hayata geçişin ardından, 27 Mayıs darbesiyle birlikte bu duvarların örülmeye çalışıldığını belirterek, millete olan güvenin önemini vurguladı. "Bugün de bu ülkenin daha büyük yıkımları, daha büyük sistematik çöküşleri yaşamaması bizim talebimiz." dedi.

Önümüzdeki süreçte Türkiye'nin derin bir nefes almaya ihtiyacı olduğunu belirten Uysal, iradenin milletle buluşacağı dönemlerin yaklaşmakta olduğunu ifade etti.

Uysal, sözlerine şu şekilde devam etti: "Değerli dava arkadaşlarım, zor mücadelelerin içerisinden zaten çıkıp gelmiş insanlara bir şey söylememizin imkanı yok. Ama sağımızdan, solumuzdan yapılan telkinlerle zihinleri bulandırılmış milyonlar var. İşte bugün o milyonları uyandırma günüdür."

Konuşmasının ardından Uysal, partililerle fotoğraf çektirerek etkinliğe katılanların ilgisini hızlı bir şekilde topladı.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal (fotoğrafta), Sakarya'da partisinin il başkanlığınca düzenlenen iftar programına katılarak konuşma yaptı.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal (fotoğrafta), Sakarya'da partisinin il başkanlığınca düzenlenen iftar programına katılarak konuşma yaptı.