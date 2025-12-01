Dr. Serdar Kıyak cezaevinde intihar etti

Samsun'da eşi ve 3 yaşındaki çocuğunun ölümüne kaza süsü verdiği iddia edilen Dr. Serdar Kıyak, cezaevinde intihar etti.

Olayın ayrıntıları ve yargılama süreci

12.09.2025 tarihinde Samsun’un Bafra ilçesi Asarkale mevkiinde meydana gelen kazada, Dr. Serdar Kıyak idaresindeki otomobil yaklaşık 30 metre yükseklikten Kızılırmak Nehrine uçtu. Araçtan atlamayı başaran Serdar Kıyak, hafif yaralı olarak kurtulurken; araçta bulunan eşi Gülşah Karaman Kıyak ile 3 yaşındaki çocukları yaşamını yitirdi.

Cansız bedenler, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye dalgıcı tarafından sudan çıkarıldı. Ertesi gün anne ve çocuk için cenaze töreni yapıldı; törende Kıyak, bebeğin battaniyesine sarılarak ağladı ve "Oğlum" diye feryat etti.

Soruşturma, tutuklama ve cezaevi süreci

Olay sonrası yürütülen soruşturma sonucunda gözaltına alınan Dr. Serdar Kıyak hakkında, 16 Eylül 2025 tarihinde çıkarıldığı Bafra Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme ve çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak altsoya karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından tutuklama kararı verildi.

Tutuklanan Kıyak, Bafra Kapalı Cezaevine gönderildi. Burada kendini asarak intihar teşebbüsünde bulunan Kıyak, daha sonra Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi ve sevkinin ardından cezaevinde intihar etti.

