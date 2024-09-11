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Dresden'deki Carola Köprüsü Kısmen Çöktü

Dresden'de Carola Köprüsü'nün bazı kısımları çöktü, bölge trafiğe kapatıldı, savcılık inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 10:34
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 10:34
Dresden'deki Carola Köprüsü Kısmen Çöktü

Dresden'de Korkutan Çökme Olayı

Almanya'nın Saksonya eyaletine bağlı Dresden kentinde önemli bir olay yaşandı. Carola Köprüsü, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle kısmen çökmüş durumda.

Olayın Detayları

Dresden İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, köprünün tramvayların geçtiği yaklaşık 100 metrelik kısmı Elbe Nehri'ne düştü. Olay sırasında özellikle, konutların ısıtılmasını sağlayan sıcak su taşıyan iki borunun zarar görmesi sonucu su akıntıları meydana geldi.

Bunun neticesinde, köprü çevresindeki Terrassenufer Caddesi sular altında kaldı ve bölgenin trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Güvenlik Önlemleri ve Araştırmalar

Köprünün diğer bölümlerinin de çökme tehlikesi arz etmesi nedeniyle güvenlik önlemleri artırıldı. İlk tespitlere göre olayda yaralanan kimse yok; ancak savcılık olay hakkında geniş kapsamlı bir inceleme başlattı.

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