DSİ 515 Sürekli İşçi Alım İlanını Resmi Gazete'de Yayınladı

DSİ'den 515 İşçi Alımı İlanı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 515 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. DSİ'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İşçi Alım Detayları

Buna göre, kurumun taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, aralarında sürveyan, sondaj işçisi ve teknisyen gibi pozisyonların bulunduğu 263 işçi noter kurasıyla alınacak. Ayrıca, 252 işçi ise ekskavatör, dozer ve greyder operatörleri olarak sınavla istihdam edilecek.

Kura ve Sınav Tarihleri

Adaylar, 16 Aralık'ta noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. Adaylarda aranılacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) açık iş ilanlarında belirtilecek.

Başvuru Süreci

İlanlar 29 Kasım'a kadar İŞKUR internet sayfasında (www.iskur.gov.tr) yayımlanacaktır. Adaylar, ilan süresince başvurularını bu kurum üzerinden yapabilirler.

Sınavlar ve Başarı Kriterleri

Yazılı-sözlü ve uygulama yöntemleriyle yapılacak sınavlarda mesleki bilgi ve becerilere yönelik konular öncelikli olacak. Sınavlarda 100 üzerinden 60 alan adaylar başarılı kabul edilecektir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.