DSÖ Gazze'de 12 Binden Fazla Kişinin Tıbbi Tahliyeye İhtiyacı Var

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki sağlık krizine dikkat çekerek, 12 binden fazla kişinin tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu duyurdu.

Ghebreyesus, İsrail'in sürdürdüğü yoğun saldırılar ve kuşatma altında olan Gazze'deki sağlık durumuna ilişkin önemli bilgiler paylaştı. X platformundan yaptığı açıklamada, DSÖ ve ortaklarının Gazze'deki 4 hastanın Ürdün'e, 6 hastanın ise ABD'ye tıbbi tahliyesini desteklediğini bildirdi.

Bu tahliye işlemlerinin ardından hastaların özel sağlık hizmetleri alacakları ifade edilirken, Ghebreyesus, tıbbi tahliyelerin hızlandırılmasını ve Güvenli tahliye koridorları oluşturulmasını da vurguladı. "Gazze'de hala 12 binden fazla kişi tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyuyor," ifadesini kullanan Ghebreyesus, İsrail'e tahliyelerin onay oranını artırma ve süreçleri hızlandırma çağrısında bulundu.