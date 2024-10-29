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DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

Aksakal, Cumhuriyet Bayramı'nda birlik ve beraberlik mesajı verdi, Cumhuriyet değerlerine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 10:06
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 10:06
DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

DSP Genel Başkanı Aksakal'ın Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Önder Aksakal, Cumhuriyet'in 101. yılı vesilesiyle yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet değerleriyle yoğrulmuş bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz," dedi.

Ulusun Gururu ve Birlik Vurgusu

Aksakal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın anlamını değerlendirerek, bu özel günü kutlamanın onurunu yaşadıklarını kaydetti. Bu zaferin, milletin özgürlük, eşitlik ve adalet arayışının bir yansıması olduğunu belirtti.

Atatürk'ün İlke ve Devrimlerine Bağlılık

Demokratik Sol Parti olarak Atatürk'ün değerlerine sahip çıkacaklarını ifade eden Aksakal, Türkiye'nin aydınlık yarınlarına katkı sunma kararlılığını dile getirdi. 85 milyon insanla birlikte Cumhuriyet'i yaşatma sözünü yineledi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın tüm ulusa kutlu olduğunu belirtirken, "Ne mutlu Türk'üm diyene," dedi.

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