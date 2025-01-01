DOLAR
35,15 0,62%
EURO
36,47 0,16%
ALTIN
2.965,75 0,27%
BITCOIN
3.292.983,64 -0,08%

Dünya Havacılık Sektöründe 20 Yılda 2,4 Trilyon Dolar Yatırım Bekleniyor

Havacılık sektörü 20 yılda iki katına çıkacak yolcu trafiği ile birlikte 2,4 trilyon dolarlık yatırım hedefliyor.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 10:46
Dünya Havacılık Sektöründe 20 Yılda 2,4 Trilyon Dolar Yatırım Bekleniyor

Dünya Havacılık Sektöründe Büyük Yatırım Hedefi

Dünya havacılık sektörü, önümüzdeki 20 yıl içinde 2,4 trilyon dolarlık yatırım yapmayı hedefliyor. TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, Kovid-19 salgını sonrası geri dönen trafikle birlikte, havacılığa dair uzun vadeli öngörülerin tekrar güçlendiğini belirtti. Kaptan, global yolcu trafiğinin, önümüzdeki dönemlerde iki katına çıkmasının beklendiğini ifade etti.

Kaptan, Türkiye'nin havacılık sektöründe dünya genelinde örnek gösterilen bir başarı hikayesi yazmaya devam ettiğinin altını çizdi. Türkiye'nin bu alandaki dinamik ve yenilikçi yapısı, uluslararası arenada daha fazla dikkat çekiyor.

Türkiye'nin Dış Ticaretinde Avro ile Rekorlar

Öte yandan, Türkiye'nin avroyla dış ticareti, son 5 yılda yaklaşık 1 trilyon dolara ulaştı. Bu süreçte, avroyla yapılan ihracat 528,2 milyar dolar, ithalat ise 434,1 milyar dolar olarak kaydedildi.

Esed Rejimi Kasyun Dağı’nı Varil Bombası Üretim Tesisi Haline Getirdi

Şam'da, Esed rejimi tarafından halka yasaklanan Kasyun Dağı, varil bombası üretim tesisi olarak kullanılmaya başlandı. Bu durum, bölgedeki güvenlik endişelerini daha da artırıyor.

ABD'nin “Muhteşem Yedilisi” Rekorlarla Geçti

ABD'deki yüksek teknoloji şirketleri, 2024 yılıyüzde 171 ile Nvidia sağladı.

Avro Para Birimi 26 Yaşında

Avro, Avrupa'da yaklaşık 350 milyon kişi tarafından kullanılmakta. 2024 yılı başında 1,10 seviyelerinde olan avro-dolar paritesi, 31 Aralık itibarıyla 1,04 seviyelerine geriledi.

Vildan Akbay: Türkiye'nin Sayılı Kadın Deri Ustalarından Biri

İstanbul Eminönü'nde bulunan Kuveloğlu Han'daki atölyesinde, deriyi ilmek ilmek işleyerek özel ürünler tasarlayan Vildan Akbay, Türkiye'nin en saygın kadın deri ustalarından biri olma gururunu taşıyor. Akbay, yurt dışına da ürün göndererek, uluslararası pazarda yer buluyor.

Akbay, erkeklerin işi daha matematiksel bir yaklaşımla ele aldığını, kadınların ise daha duygusal ve farklı bir bakış açısıyla çalıştığını ifade etti.

Bu gelişmeler, Türkiye ile dünya genelindeki ticaret, teknoloji ve sanayi ilişkilerinin daha da derinleşeceğini gösteriyor.

İLGİLİ HABERLER

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Libya'da 2024: Merkez Bankası ve Devlet Yüksek Konseyi Krizi Sürüyor
2
Yaman Yücel Metin, Yılbaşında Polislere Çikolata İkram Etti
3
Denizli'de Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
4
Küresel Havacılık Sektöründe 20 Yılda 2,4 Trilyon Dolarlık Yatırım Bekleniyor
5
TİKA, Afganistan'da Mahtumkulu Firaki ve Fuat Sezgin Anısına İki Özel Kitap Yayınladı
6
Muş'ta Karla Mücadele Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor
7
Kırıkkale'de 3 Araçlı Trafik Kazası: 6 Yaralı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler