Dünya Havacılık Sektöründe 20 Yılda 2,4 Trilyon Dolar Yatırım Bekleniyor

Dünya Havacılık Sektöründe Büyük Yatırım Hedefi

Dünya havacılık sektörü, önümüzdeki 20 yıl içinde 2,4 trilyon dolarlık yatırım yapmayı hedefliyor. TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, Kovid-19 salgını sonrası geri dönen trafikle birlikte, havacılığa dair uzun vadeli öngörülerin tekrar güçlendiğini belirtti. Kaptan, global yolcu trafiğinin, önümüzdeki dönemlerde iki katına çıkmasının beklendiğini ifade etti.

Kaptan, Türkiye'nin havacılık sektöründe dünya genelinde örnek gösterilen bir başarı hikayesi yazmaya devam ettiğinin altını çizdi. Türkiye'nin bu alandaki dinamik ve yenilikçi yapısı, uluslararası arenada daha fazla dikkat çekiyor.

Türkiye'nin Dış Ticaretinde Avro ile Rekorlar

Öte yandan, Türkiye'nin avroyla dış ticareti, son 5 yılda yaklaşık 1 trilyon dolara ulaştı. Bu süreçte, avroyla yapılan ihracat 528,2 milyar dolar, ithalat ise 434,1 milyar dolar olarak kaydedildi.

Esed Rejimi Kasyun Dağı’nı Varil Bombası Üretim Tesisi Haline Getirdi

Şam'da, Esed rejimi tarafından halka yasaklanan Kasyun Dağı, varil bombası üretim tesisi olarak kullanılmaya başlandı. Bu durum, bölgedeki güvenlik endişelerini daha da artırıyor.

ABD'nin “Muhteşem Yedilisi” Rekorlarla Geçti

ABD'deki yüksek teknoloji şirketleri, 2024 yılıyüzde 171 ile Nvidia sağladı.

Avro Para Birimi 26 Yaşında

Avro, Avrupa'da yaklaşık 350 milyon kişi tarafından kullanılmakta. 2024 yılı başında 1,10 seviyelerinde olan avro-dolar paritesi, 31 Aralık itibarıyla 1,04 seviyelerine geriledi.

Vildan Akbay: Türkiye'nin Sayılı Kadın Deri Ustalarından Biri

İstanbul Eminönü'nde bulunan Kuveloğlu Han'daki atölyesinde, deriyi ilmek ilmek işleyerek özel ürünler tasarlayan Vildan Akbay, Türkiye'nin en saygın kadın deri ustalarından biri olma gururunu taşıyor. Akbay, yurt dışına da ürün göndererek, uluslararası pazarda yer buluyor.

Akbay, erkeklerin işi daha matematiksel bir yaklaşımla ele aldığını, kadınların ise daha duygusal ve farklı bir bakış açısıyla çalıştığını ifade etti.

Bu gelişmeler, Türkiye ile dünya genelindeki ticaret, teknoloji ve sanayi ilişkilerinin daha da derinleşeceğini gösteriyor.