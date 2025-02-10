Dünyanın En Uzun Adamı Sultan Kösen Yeni Ayakkabılarıyla Seyahate Çıkıyor

2 metre 51 santimetre boyuyla Guinness Rekorlar Kitabı'nda "dünyanın en uzun adamı" unvanını elinde bulunduran Sultan Kösen, Almanya'da özel olarak yaptırdığı 60 numara ayakkabılarıyla dünyayı gezmeyi planlıyor.

Mardin'in Derik ilçesi Dede köyü'nde yaşayan Kösen, hem boyu hem de 27,5 santimetrelik el ve 36,5 santimetrelik ayaklarıyla 2009 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiştir. Bugüne kadar yaklaşık 130 ülkeye 500'ü aşkın ziyaret gerçekleştiren Sultan Kösen, bu yıl da Almanya'dan yeni ayakkabılarını aldı.

Yıllık Ayakkabı Desteği

Kösen, Almanya'daki bir firma tarafından her yıl kendisine özel ayakkabı getirildiğini belirtti. Bu yıl yazlık ve kışlık olmak üzere toplam iki çift 37,5 santimetre büyüklüğünde 60 numara ayakkabısını teslim alan Kösen, seyahatlerine devam etmeyi hedefliyor. Kösen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ayakkabılarım çok rahat ve hafif. Artık ayakkabılara ihtiyacım yok," dedi.

Yeni Maceraların Peşinde

Kösen, yeni ayakkabılarıyla daha fazla ülke gezip yeni maceralara atılmak istediğini dile getirerek, "Dünyayı adım adım gezmeye devam etmek istiyorum," ifadelerini kullandı.

Ayakkabıyı Yapan Firmanın Sahibi Düşünceleri

Ayakkabılarını yapan firma sahibi Georg Wessels, 280 yıldır ayakkabı ürettiklerini ve 50 yıldır en büyük ayaklara sahip insanlara ücretsiz ayakkabı desteğinde bulunduklarını söyledi. Wessels, 2009’da Kösen ile tanıştıklarını ve o günden beri onun ayakkabılarını yaptıklarını kaydetti.

Kösen'in ayakkabılarının ortopedik ve özel olarak yapıldığını vurgulayan Wessels, "Sultan'ın ayakkabısından 2 veya 3 ayakkabı çıkar," şeklinde açıklama yaptı.

Wessels’in yeğeni Adrian Wessels de, Sultan'a ayakkabı yapmanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu ifade etti.

Mardin'de yaşayan ve 2 metre 51 santimetrelik boyuyla "dünyanın en uzun adamı" ünvanını koruyan Sultan Kösen, Almanya'da yaptırılan özel ayakkabılarıyla dünyayı gezmeye devam etmek istiyor. Kösen'e Almanya'da özel yaptırılan 60 numara ayakkabılar getirildi.

Mardin'de yaşayan ve 2 metre 51 santimetrelik boyuyla "dünyanın en uzun adamı" ünvanını koruyan Sultan Kösen, Almanya'da yaptırılan özel ayakkabılarıyla dünyayı gezmeye devam etmek istiyor. Kösen'e Almanya'da özel yaptırılan 60 numara ayakkabılar getirildi.