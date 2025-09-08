Duran'dan İzmir Balçova'da Şehit Olan Polisler İçin Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Balçova'daki Salih İşgören Polis Merkezi'ne yapılan saldırıda şehit olan polisler için taziye mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 13:40
İletişim Başkanı Duran'ın açıklaması ve soruşturma süreci

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan polisler için taziye mesajı yayımladı.

Duran, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik düzenlenen alçak saldırıyı telin ediyorum. Menfur saldırıda şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın şüphelisi yakalanmış, adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma, tüm yönleriyle kapsamlı ve büyük bir titizlikle yürütülmektedir. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Şüphelinin yakalandığı ve adli soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaşan Duran, soruşturmanın tüm yönleriyle kapsamlı ve titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

