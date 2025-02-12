Düşük Maliyetli Kömür Tüketimi Rekor Kırıyor, Emisyonlar Artıyor

Düşük Maliyetli Kömür Tüketimi ve Artan Emisyonlar

Dünyada kömür tüketiminde kısa vadede yaşanan artış, kömür kaynaklı emisyonların %8 ila 12 oranında artacağı öngörülerini güçlendiriyor. Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi Başkanı Oğuzhan Akyener, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) "Kömür 2024" raporuna atıfta bulunarak, 2024 yılında dünya genelinde yaklaşık 8 milyar ton kömür tüketileceğini belirtti.

Kömür Tüketen ve Üreten Ülkeler

En büyük kömür tüketicisi olan Çin, elektrik üretiminde kömür payını %70'lere çıkararak piyasayı etkilemeye devam ediyor. Akyener, kömür üretiminde Hindistan, ABD, Almanya, Rusya ve Japonya gibi ülkelerin önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Küresel İklim Hedefleri ile Çelişen Artışlar

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaban Pusat, 2024 yılında küresel kömür tüketiminin 8,77 milyar ton olmasının beklediğini aktarırken, kömür kaynaklı emisyonların yaklaşık %40'ını oluşturduğunu ifade etti. Pusat, kömür tüketimindeki artışın iklim krizi hedefleriyle çeliştiğini ve Paris İklim Anlaşması bağlamında ciddi sorunlar yarattığını belirtti.

Kömürden Kademeli Çıkış Önerisi