Düşük primle hemen emeklilik mümkün! O yıllarda SGK girişi olanlar piyangoyu tutturdu

Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışma hayatı boyunca ikramiye ödeyerek emekli olma hakkına sahip olan ancak bu süreci birçok nedenden dolayı tamamlayamayan kişilere yeni fırsatlar sunuyor. SGK, birikmiş prim yükümlülüklerini tek seferde ödeyerek emekliliğe erişme olanağı sağlamaktadır.

SSK çalışanlarının 5 bin ile 5 bin 975 arası ikramiye gününü tamamlaması yeterli, Bağ-Kur'lular ve memurlar için kadınların 7 bin 200 ikramiye gününü tamamlaması, erkekler için ise 9 bin ikramiye gününü tamamlaması yeterli. Bu aşamayı tamamlayamayanlar için SSK'lılarda 3 bin 600 gün, Bağ-Kur'lularda ise 5 bin 400 gün kısmi ihtimal bulunuyor. Ancak burada belirtilen yaşı doldurmanız gerekmektedir.

Bazı sigortalılar emeklilik koşullarını karşılayamıyor. Emeklilik katkı paylarını borç alarak veya çalışarak tamamlayamayan kişilere ise toplu ödeme alma seçeneği sunuluyor. SGK'ya başvuran kişiler birikmiş primlerini toplu olarak geri alma fırsatından yararlanabiliyor. Ölüm halinde bu imkan hak sahibinin yakınlarına tanınır. Bu konuyla ilgili sık sorulan soruların yanıtlarını burada bulabilirsiniz..





- TOPLU PARA İADESİ İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

SSK ve Bağ-Kur'dan yararlananların toplu para alabilmeleri için sigortalı olmamaları veya kendi işini yürütmemeleri gerekiyor. Ayrıca emekli maaşı bağlanması şartlarını sağlayamamış olması da gerekmektedir.

- EMEKLİ OLAMAYAN BİRİ ÜCRETİNİ NASIL GERİ ALABİLİR?

Emekli olmak için gerekli gün sayısına sahip olmayanlar, sosyal sigortalar merkezine veya il yönetim kuruluna talepte bulunarak ödedikleri tutarın bir defaya mahsus iadesini alabilirler.

- SİGORTA ÜCRETLERİ NASIL İADE EDİLİR?

4A yani SSK'lılara 2008 öncesinde işçi ve işveren primleri ödeniyordu, 2008 yılından sonra ise sadece iade primleri ödeniyor.

4B üyelerine yani Bağ-Kur'lulara ödemiş oldukları sigorta primlerinin tamamı tarih fark etmeksizin iade edilir. Bu primlere yalnızca maluliyet, yaşlılık ve ölüm sigortaları dahildir.

Sigortalının her türlü hizmet borcu ve isteğe bağlı primleri ölüm ve yaşlılık maaşına dahildir. Kısa vadeli sigorta ve genel sağlık sigortası sektörlerinde sigorta primleri sermaye olarak ödenmemektedir.

- VERİLECEK PARA İÇİN YENİ GÜNCELLEME VAR MI?

Güncelleme devam ediyor. Hesaplama başvuru tarihine kadar olan yıllar için indirim faktörü ile yapılır.

- ÖLEN KİŞİLERİN YAKINLARI PRİM İADESİ ALABİLİR Mİ?

Ölüm aylığından yararlanmakta olan vefat eden sigortalılar için en az 1.800 gün maluliyet, yaşlılık ve ölüm primi beyan edilmiş veya 4 sigortalı /1-(a) için en az 5 yıl süreyle sigortalı olmuşlardır. , olası bir kredi süresini içermez ve toplam 900 günlük iş göremezlik bildirimi yapmalıdır.

Bu koşulların sağlanmaması nedeniyle ölüm aylığından yararlanamayan hak sahipleri, primlerinin toplu olarak iadesini talep edebilir ve yararlanabilir.

Örneğin; Bağ-Kur'da ölen ve 1.500 ikramiye günü bulunan kişinin lehtarı ölüm yardımı alamıyor. Ancak ilgili 1500 gün için ödenen primi sermaye olarak alabilir.

510 sayılı Kanuna göre yardımları toplu ödeme yoluyla nakde çevrilenlerden ve bu Kanuna göre malullük, yaşlılık ve ölüm primleri geri talep edilenlerden, yazılı talepleri halinde; Aldıkları toplu ödemenin ödendiği tarihten yazılı talep tarihine kadar geçen her yıl için toplu ödeme almaya hak kazanırlar. Kaydedilen tutar fiili indirim faktörüne göre güncellenir, tebliğ edilen tarihi takip eden ayın son gününe kadar ödemeleri durumunda söz konusu hizmetler ihya edilmektedir.