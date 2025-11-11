Düzce 12 Kasım'a 'Afete Hazır' Giriyor: 807 Gönüllü Profesyonel Arama Kurtarma

Düzce 12 Kasım'a 'Afete Hazır' Giriyor

Düzce Valisi Selçuk Aslan, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi’nin yıl dönümü öncesinde kentte yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Aslan, Düzce’nin afete hazır bir şehir olduğunu vurguladı ve kentin hazırlık, yenileme ve eğitim süreçlerinde önemli mesafe kat ettiğini belirtti.

26 Yılın Dersleri ve 2022 Depremi

Düzce’yi derinden sarsan depremin üzerinden 26 yıl geçti. Acıların hâlâ taze olduğu kentte alınan önlemler, 23 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde de etkinliğini gösterdi. O depremde bir kişinin dahi hayatını kaybetmemesi ve hiçbir binanın yıkılmaması, 1999 sonrası alınan derslerin başarılı uygulandığını ortaya koydu.

Yapı Stokunda Kapsamlı Yenileme

Vali Aslan, 1999 depremlerinin ardından kentin yapı stokunun büyük ölçüde yenilendiğini şöyle anlattı:

"1999, Türkiye’de olduğu gibi Düzce’de de hüzünle yad ettiğimiz bir yıl oldu. Önce 17 Ağustos Gölcük Depremi’nde Düzce etkilenerek 315 vatandaşımız hayatını kaybetti. 87 gün sonra 12 Kasım 1999 Düzce depremi meydana geldi. Bu tarihte tabiri caizse küçük bir kıyamet oluştu. Bu afette de 845 kişi hayatını kaybetti. Bu depremin sonucunda 6 bin 444 bina Düzce’de ağır hasar aldı ya da yıkıldı. 1999 yılında yapı stoğumuzda 22 bin bina var iken bugün yapı stoğumuzda 108 bin binamız var. 1999 sonrası daha güvenli binalar inşa etme noktasında oluşan ortak bilinçle yapı stokunun yüzde 80’den fazlasını yeniledik."

Risk Yönetimi ve Afet Tedbirleri

Aslan, şehirdeki afete yönelik çalışmalarda risk yönetimi anlayışı ile hareket ettiklerini belirtti:

"Düzce olarak afetlere hazırlıkta risk yönetimi anlayışıyla hareket ediyoruz. Ağır hasarlı binaların tamamının yıkımını gerçekleştirdik. Potansiyel riskler çerçevesinde deprem dışında diğer afetlere yönelik de risklerin hepsini bertaraf ediyoruz. Doğru afet yönetimi açısından öncelikli olarak potansiyel risklerimizi ortadan kaldırmak daha huzurlu olmamızı sağlayacaktır"

807 Gönüllü Profesyonel Arama Kurtarma Personeli

Arama kurtarma alanında yoğun bir çalışma yürüttüklerini aktaran Vali Aslan, eğitim ve akreditasyon süreçlerini anlattı:

"Riskli yapılardaki riskleri ortadan kaldırmanın yanında elimizdeki insan kaynaklarını afetlere daha hazır, bilinçli ve eğitimli kılmak açısından kesintisiz devam eden eğitim süreçlerimiz söz konusu. Düzce’de arama kurtarma alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve toplulukların faaliyetlerinin geliştirilmesi projesiyle şu ana kadar 807 gönüllümüzü profesyonel manada arama kurtarma teknisyeni seviyesinde eğitimlerden geçirerek akreditasyonlarını sağladık. 16 farklı arama kurtarma oluşumunun kurulmasını yardımcı olduk"

Geleceğe Hazırlık ve Toplumsal Bilinç

Vali Aslan, Türkiye genelinde yürütülen güvenlik ve dayanıklılık çalışmalarının Düzce’de de aynı kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi:

"Türkiye Yüzyılı diye adlandırdığımız Cumhuriyetimizin 100. yılını tamamlayıp 2. asrın kapısını araladık. Burada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde şehirlerimizi, tüm memleketimizi daha güvenli hale getirmek, muhtemel risklerin tamamını ortadan kaldırmak adına kamu yönetimi ve vatandaşlarımızla beraber çok güçlü adımlar atıyoruz. İnanıyorum ki gelinen noktada ülkemiz afetlere çok daha dirençli, çok daha güçlü hale geldi. Bundan sonra aynı dirençle afetlere hazırlıklı olmaya devam edeceğiz"

Önce Riskleri Ortadan Kaldırmak

Aslan, bireysel ve toplumsal tedbirlerin önemine dikkat çekerek sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Afetlerde en büyük tedbir muhtemel riskleri bertaraf etmektir. Küçük tedbirler büyük kayıpları engelleyici olur. Barındığımız ya da çalıştığımız bina sağlam mı? Bunun riskini tartmak zorundayız. Bina sağlam olabilir ama 5.5-6.0 büyüklüğündeki deprem dahi dolabın devrilmesine, kitaplığın savrulmasına sebep olabilir. Çok basit duvara sabitleme gibi bir tedbir dahi muhtemel yaralanmaların önüne geçer. Önce risklerimizi ortadan kaldıralım."

