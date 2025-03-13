Düzce'de Eğlence Aksiyonu: 5 Sürücünün Ehliyetine El Konuldu

Düzce'de D-100 kara yolunda müzik eşliğinde eğlenen 5 sürücünün ehliyetine el konuldu, 24 bin 895 TL ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 13.03.2025 22:43
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 22:43
Düzce'de Eğlence Aksiyonu: 5 Sürücünün Ehliyetine El Konuldu

Düzce'de Olaylı Eğlence

Düzce'de, D-100 kara yolu üzerindeki Gümüşova mevkisinde, araçlarını ardışık şekilde park eden 5 sürücü, müzik eşliğinde eğlendi. Bu anları sosyal medyada paylaşarak dikkat çeken sürücüler, kısa sürede emniyet güçlerinin radarına girdi.

Polis Harekete Geçti

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, sosyal medya üzerinden yayına giren görüntülerin ardından polis ekipleri, sürücüleri tespit etti.

Cezalar ve Yaptırımlar

Yapılan incelemeler sonucunda, söz konusu sürücülere toplamda 24 bin 895 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, sürücülerin ehliyetlerine sağlık raporu alıncaya kadar el konuldu.

Bu olay, güvenli sürüş ve trafik kurallarına uyulmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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