Düzce'de Eğlence Aksiyonu: 5 Sürücünün Ehliyetine El Konuldu

Düzce'de Olaylı Eğlence

Düzce'de, D-100 kara yolu üzerindeki Gümüşova mevkisinde, araçlarını ardışık şekilde park eden 5 sürücü, müzik eşliğinde eğlendi. Bu anları sosyal medyada paylaşarak dikkat çeken sürücüler, kısa sürede emniyet güçlerinin radarına girdi.

Polis Harekete Geçti

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, sosyal medya üzerinden yayına giren görüntülerin ardından polis ekipleri, sürücüleri tespit etti.

Cezalar ve Yaptırımlar

Yapılan incelemeler sonucunda, söz konusu sürücülere toplamda 24 bin 895 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, sürücülerin ehliyetlerine sağlık raporu alıncaya kadar el konuldu.

Bu olay, güvenli sürüş ve trafik kurallarına uyulmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.