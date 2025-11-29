Düzce'de Konuralp pirinci üretimi artırılacak

Düzce Valiliği, İl Özel İdaresi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın iş birliğiyle Konuralp pirinci üretim kompleksi projesi hayata geçirildi.

Proje bedeli: 3 milyon 336 bin lira ve uygulama süresi: 18 ay. Lansmana Düzce'deki pirinç üreticileri ile il protokolü katıldı.

Proje Detayları

Proje kapsamında sürdürülebilir pirinç üretimi ve pazarlama ekosistemi ön plana alınacak. Çiftçilere eğitim ve teknik destek sağlanacak; kurutma ve paketleme tesisinden markalaşma ve pazarlamaya kadar çok yönlü çalışmalar yürütülecek.

Vali Selçuk Aslan'ın Açıklamaları

Projenin açılış lansmanında konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, "2022’den beri çeltik konusunda başlayan bir çalışmamız var. Düzce’nin asırlara varan markası Osmanlı Saray Mutfağının vazgeçilmezi Konuralp pirinci maalesef lojistik sebepler, şehirleşme gibi nedenlerle günden güne ekili alan miktarı azalmaya başlamıştı. En başta kurutma paketleme tesisi ile başlayan çalışmalar markalaşma, daha yaygın bir şekilde pazarlama ulusal düzeyse coğrafi işaretin üzerinde Avrupa Birliği Coğrafi işareti alma düzeyinde hayaller ve hedeflerimiz var. Çiftçimizin cebine giren kazancı arttırarak birçok konuya verdiğimiz desteklerle birlikte çeltik üreticilerimizi de destekliyoruz. Bin dekarların altına düşmüş çeltik tarımını iki bin dekarlara taşıdık. Beş yıllık hedeflerimizde modern sulama teknikleri lojistik maliyetlerin asgari seviyeye düşürülmesi tarık teknolojilerinin gelişmesiyle tohumlama, gübreleme ve ilaçlama konusunda imkanları sonuna kadar kullanarak dört bir dekarları hedefliyoruz. Teşvik politikalarıyla asırlara varan markamız Konuralp pirincini Düzce’de yetiştirmenin ötesinde gastronominin vazgeçilmezi noktasında Düzce mutfağının gelişmesine katkı sunabilmek markalaştırarak çok geniş pazarlarda tercih edilen bir ürün haline getirebilme konusunda kalkınma ajansımızla il özel idaremiz iş birliğinde bu proje ile Konuralp pirincimiz markalaşacak. İnşallah tanıtım çalışmaları ile bu projemiz hayırlara vesile olur"

Lansmana Katılanlar

Lansmanda Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de projenin Düzce’ye hayırlı olmasını diledi.

