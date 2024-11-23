Düzce'de Öğrencilerden Duygu Dolu Hediye: 'Senden Daha Güzel' Şarkısıyla Öğretmenleri Şaşırttılar

Düzce'de Öğretmenler Günü Sürprizi

Düzce'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi, öğrenciler tarafından seslendirilen 'Senden Daha Güzel' şarkısı, öğretmenleri İsmail Ceylan'ı duygulandırdı. Öğrencilerin gerçekleştirdiği bu sürpriz, öğretmenlik kariyerinde unutmaması gereken anlar arasında yer aldı.

Düzce Belediyesi'nin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Öğretmenler Günü dolayısıyla Akçakoca Orhan Özdemir Fen Lisesi İngilizce Öğretmeni İsmail Ceylan için özel bir sürpriz organize etti. Okul idaresi ile yapılan işbirliği sonucu, 10A Şubesi öğrencileri, sürpriz performans için özenle hazırlandı.

Ders Sırasında Sürpriz Performans

Ders öncesi sınıfa yerleştirilen kameralar ile gözlem altına alınan anlar, öğretmenin sınıfa girmesiyle başladı. Zil çaldığında ders anlatan öğretmen, bir öğrencinin 'Senden Daha Güzel' şarkısını söylenmesiyle şaşkınlık yaşadı. Diğer öğrenciler de birer ikişer şarkıya katılarak eğlenceli dakikalar yaşattılar.

Başlangıçta şaşkın kalan İsmail Ceylan, kısa süre sonra öğrencileriyle birlikte ritim tutarak şarkıya eşlik etti. Şarkının finaline gelindiğinde, Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli çiçek ve pasta ile sınıfa girerek coşkuya katıldı. Öğrenciler de öğretmenlerinin etrafında toplanarak alkışlarıyla Öğretmenler Günü'nü kutladı.

İsmail Ceylan'ın Duygusal Yorumları

22 yıllık öğretmenlik deneyimi olan İsmail Ceylan, sürprizle ilgili duygularını ifade ederek, "Öğretmenlik hayatım boyunca birçok sürpriz yaşadım, fakat bugünkü sürprizlerin en büyüğüydü. Gerçekten büyük bir hazırlık yapılmış. Çok teşekkür ederim." şeklinde konuştu. Sürpriz anların kaydedildiği videolar, Düzce Belediyesinin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı ve ilgi gördü.

Paylaşımın sonunda Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.